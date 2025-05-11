Şehit Önder Özen'in vasiyeti devlet eliyle yerine getiriliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şehit Önder Özen'in vasiyeti devlet eliyle yerine getiriliyor

Şehit Önder Özen'in vasiyeti devlet eliyle yerine getiriliyor Pençe operasyonunda geçtiğimiz hafta Kuzey Irak'ta şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Önder Özen'in, memleketindeki baba evini yenileme vasiyeti devletin desteğiyle hayata geçiriliyor.

11.05.2025 20:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehit Önder Özen'in vasiyeti devlet eliyle yerine getiriliyor

AFYONKARAHİSAR - Pençe operasyonunda geçtiğimiz hafta Kuzey Irak'ta şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Önder Özen'in, memleketindeki baba evini yenileme vasiyeti devletin desteğiyle hayata geçiriliyor.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Çobanözü köyü nüfusuna kayıtlı olan şehit Piyade Sözleşmeli Er Önder Özen'in, şehit olmadan önce ailesine verdiği ev yenileme sözü yerine getiriliyor. Şehidin vasiyeti, Afyonkarahisar Valiliği tarafından başlatılan çalışmalarla hayata geçirilecek. Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın talimatıyla, Sinanpaşa Kaymakamlığı koordinesinde köydeki baba evinde bakım ve onarım çalışmaları başlatılacak.

Vali Yiğitbaşı, şehidin ailesiyle video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede aileye başsağlığı dileyen Yiğitbaşı, devletin her zaman şehit yakınlarının yanında olduğunu vurguladı. Duygusal anların yaşandığı görüşmede, evin yenilenmesine yönelik çalışmalara en kısa sürede başlanacağı belirtildi.

Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz hafta Önder kardeşimizi ebediyete uğurladık. Bugün de onun köyündeyiz. Sayın Valimizin talimatlarıyla, şehidimizin doğup büyüdüğü evin onarımıyla ilgili çalışmaları başlattık. İnşallah en kısa zamanda, onun aziz hatırasına yakışır şekilde bu evi yeniden ayağa kaldıracağız. Ailesine karşı olan sorumluluğumuzu devlet olarak yerine getireceğiz. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Şehidin babası Hasan Özen ise yaptığı açıklamada, oğlunun evle ilgili hayalini şöyle anlattı:

"Oğlum Önder, Kurban Bayramı'nda izne gelecekti. Geldiğinde evi yıkıp, askeriyeden kredi çekerek yeniden yaptıracaktı. Bu onun hayaliydi. Ama nasip şehitlik oldu. Allah devletimizden razı olsun. Sayın Valimiz, Kaymakamımız ve tüm yetkililer bizimle yakından ilgilendi. Her isteği yerine getiriliyor. Allah hepsinden razı olsun. Oğlumun vasiyeti devletimiz sayesinde gerçekleşiyor."

Şehit Özen'in baba evindeki bakım ve onarım çalışmalarının, önümüzdeki günlerde tamamlanarak ailesine teslim edilmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

Önder Özen, Olaylar, Piyade, Yerel, Baba, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit Önder Özen'in vasiyeti devlet eliyle yerine getiriliyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Anneler Günü’’ mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Anneler Günü'' mesajı
Hazine ve Maliye Bakanlığından tasarruf tedbirlerine sıkı denetim Hazine ve Maliye Bakanlığından tasarruf tedbirlerine sıkı denetim
Aziz Sancar, Trump’a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz için maddi destek bulamıyoruz Aziz Sancar, Trump'a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz için maddi destek bulamıyoruz
Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor
Jennifer Lopez’in konser biletlerine 1 gecede zam geldi Jennifer Lopez'in konser biletlerine 1 gecede zam geldi
Beylikdüzü’ndeki metrobüs kazası araç içi kamerasında Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası araç içi kamerasında
Erdoğan’dan Putin’in İstanbul teklifine ilk yorum: Her türlü katkıyı sunmaya hazırız Erdoğan'dan Putin'in İstanbul teklifine ilk yorum: Her türlü katkıyı sunmaya hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’in teklifine yanıt: İstanbul’da ev sahipliğine hazırız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız
Hasarlı binanın kontrollü olduğu söylenen yıkımı tartışma yarattı Hasarlı binanın kontrollü olduğu söylenen yıkımı tartışma yarattı
Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek Cuma günü Meclis’e geliyor Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor

09:23
PKK’nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?
09:07
Tarihi gün PKK kendisini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendisini feshetti, silah bıraktı
08:33
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın
Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın
07:17
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
23:39
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
16:19
Evden koku gelince acı gerçek ortaya çıktı
Evden koku gelince acı gerçek ortaya çıktı
16:18
Trump’tan Abbas ve Şara sürprizi Kızgın olduğu Netanyahu yok
Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok
16:15
Fenerbahçe’de Diego Carlos için karar verildi
Fenerbahçe'de Diego Carlos için karar verildi
15:50
Beşiktaş’ta başkanlık seçimi gerçekleştirildi İşte gün içinde yaşanan tüm gelişmeler
Beşiktaş'ta başkanlık seçimi gerçekleştirildi! İşte gün içinde yaşanan tüm gelişmeler
15:37
1. Lig’de görülmemiş olay Yanlış gol anonsu ortalığı karıştırdı
1. Lig'de görülmemiş olay! Yanlış gol anonsu ortalığı karıştırdı
15:26
Beşiktaş’ta Serdal Adalı bir ayrılığı daha resmen açıkladı
Beşiktaş'ta Serdal Adalı bir ayrılığı daha resmen açıkladı
15:13
Gidilecek gibi değil Çeşme’deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
Gidilecek gibi değil! Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
15:13
Fenerbahçe’den ortalığı karıştıracak Osimhen hamlesi
Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak Osimhen hamlesi
14:58
Antalya’da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
14:38
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek Cuma günü Meclis’e geliyor
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2025 09:39:38. #7.13#
SON DAKİKA: Şehit Önder Özen'in vasiyeti devlet eliyle yerine getiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.