Şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Yerel

Şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, Kahramanmaraş'ta dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

22.06.2024 14:11
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Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, Kahramanmaraş'ta dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin Afrika'da su kuyusu açılması vasiyetinin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirileceği bildirildi.

Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz için Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Hasancıklı Mahalle Mezarlığı'nda öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Şehit Mehmet Ali Horoz'un naaşı askerlerin omuzlarında tören alanına getirildi. Şehidin yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Helalliğin alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Şehidin kız kardeşi ağabeyini asker selamı ile uğurladı.

5 kardeş olan şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un naaşı askerlerin omuzlarında ve dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın şehidin vasiyeti olan Afrika'da su kuyusu açacağını duyurdu.

Törene askeri ve sivil erkanın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Astsubay Çavuş, Kahramanmaraş, Piyade, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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