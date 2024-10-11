Şehit Polis Cihat Ermiş ölüm yıl dönümünde dualarla anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şehit Polis Cihat Ermiş ölüm yıl dönümünde dualarla anıldı

Şehit Polis Cihat Ermiş ölüm yıl dönümünde dualarla anıldı

İstanbul Büyükçekmece'de geçtiğimiz yıl yardım için gittiği evin içinden Berke Çolak isimli şahısın açtığı ateş sonucu şehit düşen Polis Memuru Cihat Ermiş ölüm yıl dönümünde, arkadaşları tarafından dualarla anıldı.

11.10.2024 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükçekmece'de geçtiğimiz yıl yardım için gittiği evin içinden Berke Çolak isimli şahısın açtığı ateş sonucu şehit düşen Polis Memuru Cihat Ermiş ölüm yıl dönümünde, arkadaşları tarafından dualarla anıldı. Ermiş için arkadaşları Cuma namazı sonrası cami önünde gül suyu ve ikramlıklar dağıttı.

Büyükçekmece'de polis memuru Cihat Ermiş, ihbar üzerine gittiği evde Berke Çolak isimli şahsın açtığı ateş sonucu şehit düşmüştü. Ermiş ölüm yıl dönümünde Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki arkadaşları tarafından unutulmadı. Şehit Polis Memuru için arkadaşları Cuma namazı öncesi Büyükçekmece Kuba Camii'nde dualar okutup, namaz sonrası ise ikramlık dağıttı.

Öte yandan Ermiş'i şehit eden şahıs Berke Çolak ise dün ağırlaştırılıp müebbet cezası almıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Büyükçekmece, Güvenlik, istanbul, 3-sayfa, Polis, Yerel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit Polis Cihat Ermiş ölüm yıl dönümünde dualarla anıldı - Son Dakika


15:45 Kredi kartlarından yeni bir katkı payı alınacak Kredi kartlarından yeni bir katkı payı alınacak
15:45 Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var
15:17 Köfteci Yusuf’un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı Köfteci Yusuf'un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı
14:56 Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm
14:18 Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan! İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı
23:21 Yüzyılın kasırgası ABD’yi fena vurdu Yüzyılın kasırgası ABD'yi fena vurdu
23:20 Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes maçında yumruklar konuştu Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes maçında yumruklar konuştu
23:06 Fenerbahçe Beko, EuroLeague’deki Türk derbisinde Anadolu Efes’i 83-78 yendi Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki Türk derbisinde Anadolu Efes'i 83-78 yendi
22:50 PFDK’dan Beşiktaş’ın hocasına 2 maç ceza PFDK'dan Beşiktaş'ın hocasına 2 maç ceza
22:43 İsrail ordusu, Lübnan’ın kalbine bomba yağdırdı İsrail ordusu, Lübnan'ın kalbine bomba yağdırdı
22:07 Liverpool, milli yıldıza talip oldu Liverpool, milli yıldıza talip oldu
21:46 Karısının sığındığı eve molotof kokteyliyle saldırdı Karısının sığındığı eve molotof kokteyliyle saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 16:10:06. #1.13#
SON DAKİKA: Şehit Polis Cihat Ermiş ölüm yıl dönümünde dualarla anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.