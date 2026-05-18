Şehit Polis Emrah Koç Van'da Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şehit Polis Emrah Koç Van'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Polis Emrah Koç Van\'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
18.05.2026 22:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına müdahale eden polis ekiplerine ateş açılması sonucu şehit olan Vanlı polis memuru Emrah Koç'un cenazesi, memleketi Van'da tekbirler ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına müdahale eden polis ekiplerine ateş açılması sonucu şehit olan Vanlı polis memuru Emrah Koç'un cenazesi, memleketi Van'da tekbirler ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir iş merkezinde silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sivil asayiş ekiplerine bir şahıs tarafından açılan ateş sonucu Van'ın Çaldıran ilçesi nüfusuna kayıtlı polis memuru Emrah Koç, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu. Çorlu Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından şehit Koç'un cenazesi, askeri uçakla Van Jandarma Hava Grup Komutanlığı'na getirildi. Burada düzenlenen törenin ardından şehidin tabutu cenaze aracıyla Çaldıran ilçesine bağlı Kuskunkıran Mahallesi'ne getirildi. Burada şehit, İçişleri Bakan Yardımcı Ali Çelik, Van Valisi Ozan Balcı, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, Van Emniyet Müdürü Murat Mutlu, yakınları, polis, askeri erkan ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Şehit Koç'un cenazesi, törenin düzenleneceği alan meslektaşlarının omuzunda tekbirlerle getirildi. Din görevlisi tarafından alanda toplanan kalabalıktan helallik alındıktan sonra cenaze namazı kılındı. Namazdan sonra annesi ve yakınları şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Koç'un cenazesi, tekbirler eşliğinde mahalle mezarlığına defnedildi. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit Polis Emrah Koç Van'da Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Bodrum’da imam motosiklet kazasında hayatını kaybetti Bodrum'da imam motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Libya’da 5 gündür çölde kaybolan genç sağ bulundu Libya'da 5 gündür çölde kaybolan genç sağ bulundu
Şehit polis Emrah Koç’tan geriye bu görüntüler kaldı Şehit polis Emrah Koç'tan geriye bu görüntüler kaldı
Beyaz Saray duyurdu ABD ile Çin arasında piyasaları etkileyecek adım Beyaz Saray duyurdu! ABD ile Çin arasında piyasaları etkileyecek adım
Baykar’ın imzası Atina’yı karıştırdı Fransa’yı hain ilan ettiler Baykar'ın imzası Atina'yı karıştırdı! Fransa'yı hain ilan ettiler
Doğu Akdeniz tehdit altında İsrail, Türkiye’ye karşı 2500 asker konuşlandırdı Doğu Akdeniz tehdit altında! İsrail, Türkiye'ye karşı 2500 asker konuşlandırdı

22:12
Trump: Yarın İran’a yapılacak saldırıyı erteledim
Trump: Yarın İran'a yapılacak saldırıyı erteledim
21:53
Serdar Adalı’dan sonra bir açıklama da Şenol Güneş’ten: Başkan ne diyorsa o olur
Serdar Adalı'dan sonra bir açıklama da Şenol Güneş'ten: Başkan ne diyorsa o olur
21:47
Aydın’da samuray kılıcıyla sokağa çıkan genç kız dehşet saçtı
Aydın'da samuray kılıcıyla sokağa çıkan genç kız dehşet saçtı
21:30
Maldivler değil, Diyarbakır: Geçen yıl çöl gibiydi, bu yıl turkuaza büründü
Maldivler değil, Diyarbakır: Geçen yıl çöl gibiydi, bu yıl turkuaza büründü
20:34
Mersin’deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı
Mersin'deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı
20:17
’Olmaz’ diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa’ya ihraç ediyor
'Olmaz' diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa'ya ihraç ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 23:03:50. #7.13#
SON DAKİKA: Şehit Polis Emrah Koç Van'da Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.