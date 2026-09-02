Şehit Polis Fatih Kılbey Dualarla Anıldı - Son Dakika
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Şehit Polis Fatih Kılbey Dualarla Anıldı

Şehit Polis Fatih Kılbey Dualarla Anıldı
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Hatay’da şehit polis memuru Fatih Kılbey, şehadetinin yıl dönümünde dualarla anıldı.

Hatay'da şehit polis memuru Fatih Kılbey, şehadetinin yıl dönümünde dualarla anıldı.

Polis memuru Fatih Kılbey, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yaptığı sırada 2015 yılında ekip otosunda uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olmuştu. Kılbey için kabrinin bulunduğu Antakya Şehitliğinde anma programı düzenlendi. Şehit Kılbey'in meslektaşları ve ailesinin katıldığı programda kabri başında Mevlid-i Şerif okunarak dualar edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehit Polis Fatih Kılbey Dualarla Anıldı - Son Dakika

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