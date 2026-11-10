Şehit polis memuru Naci Soydan, şehadetinin 20. yılında dualarla anıldı

Görev başında bıçaklanarak şehit olan Kahramanmaraşlı polis memuru Naci Soydan, şehadetinin 20. yıl dönümünde Elbistan ilçesinde düzenlenen mevlit programıyla anıldı.

İstanbul'da 9 Kasım 2006 tarihinde görevi başında bıçaklanarak şehit düşen polis memuru Naci Soydan için şehadetinin 20. yıl dönümünde memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde mevlit töreni düzenlendi.

İlçeye bağlı Büyükyapalak Mahallesi'nde gerçekleştirilen anma programı kapsamında şehit polis memuru Naci Soydan'ın kabri ziyaret edildi. Kabir başında okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından tüm şehitleri için dualar edildi. Kabir ziyaretinin sonrasında merhum şehit için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Anma programına ilçe protokolünün yanı sıra emniyet, jandarma personeli ile şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.