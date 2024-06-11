Edirne'de Şehit Polis Memuru Nefize Çetin Özsoy Anıldı - Son Dakika
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Edirne'de Şehit Polis Memuru Nefize Çetin Özsoy Anıldı

Edirne'de, 2016 yılında Mardin'in Midyat ilçesinde şehit olan polis memuru Nefize Çetin Özsoy, vefatının 8. yılında kabri başında dualarla anıldı. Anma programında Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için dua edildi. Edirne Valisi Yunus Sezer ve diğer yetkililer, aynı mezarlıkta şehit polis memuru Serhan Alışkan'ın kabri başında da dua okudu. Programa, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, polisler ve aileler katıldı.

11.06.2024 17:44
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Edirne'de şehit polis memuru Nefize Çetin Özsoy, vefatının 8'inci yılında kabri başında dualarla anıldı.

2016 yılında Mardin'in Midyat ilçesinde Emniyet Müdürlüğü binasına yönelik hain terör saldırısında şehit olan polis memuru Nefize Çetin Özsoy, vefatının 8'inci yılında Edirne'deki kabri başında dualarla anıldı.

Özsoy'un Yenişehir Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, şehit ve gaziler için dua edildi. Şehidin annesi Hafize ile babası Süleyman Çetin ve katılımcılar duygu dolu anlar yaşadı.

Edirne Valisi Yunus Sezer ve beraberindekiler aynı mezarlıkta şehit polis memuru Serhan Alışkan'ın kabri başında da dua okudu.

Programa, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu, CHP Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, Edirne Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet İsmailoğlu kurum müdürleri, polisler ve ailenin yakınları katıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Edirne, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

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