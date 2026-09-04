Şehit babasının izinden 30 yılda 1. sınıf müdürlüğe - Son Dakika
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Şehit babasının izinden 30 yılda 1. sınıf müdürlüğe

Şehit babasının izinden 30 yılda 1. sınıf müdürlüğe
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Selçuk İlçe Emniyet Müdürü Muhittin Murat Yener, 30 yıllık meslek hayatının ardından 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti. Terfisini şehit babası ve annesine ithaf eden Yener, yeni görevine Başmüfettiş olarak başlayacak.

Selçuk İlçe Emniyet Müdürü Muhittin Murat Yener, 30 yıllık meslek hayatının ardından 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi etti. Yeni rütbesinin gururunu yaşayan Yener, terfisini görev başında şehit düşen babası Şehit Başkomiser Mehmet Yener ile kendisini yetiştiren annesi Hatice Yener'e ithaf etti.

1996 yılında Polis Akademisi'ne adım atarak meslek hayatına başlayan Yener, 2000 yılında komiser yardımcısı olarak göreve başladı. Yaklaşık 30 yıllık meslek kariyerinde çeşitli görevler üstlenen Yener, son olarak Selçuk İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapıyordu. 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi eden Yener, Teftiş Kurulu Başkanlığı İzmir Çalışma Merkezi bünyesinde Başmüfettiş olarak görev yapacak.

Yener'in terfisi sonrasında Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine Fatih Uygur Alp getirildi.

Kaymakam Çağlar'dan Yener'e plaket

Terfi sevincini görev arkadaşlarıyla paylaşan Muhittin Murat Yener, düzenlenen akşam yemeğinde mesai arkadaşlarıyla bir araya geldi. Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Yener'e Selçuk'ta görev yaptığı süre boyunca gösterdiği özverili ve başarılı çalışmalar nedeniyle teşekkür ederek başarı plaketi takdim etti.

Terfisini şehit babasına ve annesine ithaf etti

Yeni rütbesinin gururunu yaşayan Yener, terfisini görev başında şehit düşen babası Şehit Başkomiser Mehmet Yener ile kendisini yetiştiren annesi Hatice Yener'e ithaf etti.

Terfi haberini sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımla duyuran Yener, 30 yıllık meslek yolculuğunu ve ailesinin kendisi için taşıdığı anlamın önemine dikkat çekerek, "1996 yılında Polis Akademisi'ne adım attığım o gün, önümde nasıl bir hayat olduğunu bilmiyordum. Bugün, 30 yıllık meslek hayatımın ardından 1. Sınıf Emniyet Müdürü olarak terfi etmenin gururunu ve tarifsiz mutluluğunu yaşıyorum. Göreve 2000 yılında komiser yardımcısı olarak başladım. Attığım her adımda mesleğimin onurunu ve milletime hizmet etmenin gururunu yüreğimde taşıdım. Bu rütbeye bakarken gözümün önünde her şeyden önce şehit babam var. Başkomiser olarak görev yaparken vatan uğruna şehit olan babamın izinden yürümek, onun üniformasını ve emaneti olan meslek onurunu taşımak hayatımın en büyük gururlarından biri oldu. Babamın şehadetinden sonra hem anne hem baba olan, arkamda dağ gibi duran annem Hatice Yener'in fedakarlıklarının karşılığını taşıyorum. Bu rütbeyi başta şehit babama ve kıymetli anneme ithaf ediyorum. Baba, senin bıraktığın bayrağı hiç yere düşürmedim. Anne, senin dualarını hiç üzerimden eksik etmedim. Baba, emanetine sahip çıktım" ifadelerine yer verdi.

1. Sınıf Emniyet Müdürü unvanıyla Teftiş Kurulu Başkanlığı İzmir Çalışma Merkezi'nde Başmüfettiş olarak görev yapacak olan Muhittin Murat Yener, Selçuk'taki görev süresinin ardından yeni görevine başlamaya hazırlanıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehit babasının izinden 30 yılda 1. sınıf müdürlüğe - Son Dakika

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