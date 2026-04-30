Şehit polisin cenazesinde gözyaşları sel oldu
Şehit polisin cenazesinde gözyaşları sel oldu

Şehit polisin cenazesinde gözyaşları sel oldu
30.04.2026 14:25  Güncelleme: 14:26
İzmir'de meydana gelen trafik kazasında görev başındayken şehit düşen 34 yaşındaki polis memuru Serkan Hızlı, son yolculuğuna memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesinde gözyaşları ve dualarla uğurlandı.

İzmir'de meydana gelen trafik kazasında görev başındayken şehit düşen 34 yaşındaki polis memuru Serkan Hızlı, son yolculuğuna memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesinde gözyaşları ve dualarla uğurlandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında polis memuru Serkan Hızlı şehit olmuş, motosiklet sürücüsü Gökhan Vardar ile tır sürücüsü İsmail Çoban da hayatını kaybetti. Kazada Serkan Hızlı'nın meslektaşı H.Ö. ile E.T., F.T. ve G.Y. isimli vatandaşlar yaralanmıştı. Şehit polis memuru Serkan Hızlı için bugün İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen resmi uğurlama töreninin ardından naaşı memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesine getirildi.

Akhisar Yeni Gülruh Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazında şehidin acılı annesi Hatice Hızlı, babası Enver Hızlı ve kardeşi Gökhan Hızlı'nın ayakta durmakta zorluk çekti. Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun kıldırdığı cenaze namazında şehidin polis meslektaşları da acılı aileyi bir an olsun yalnız bırakmayarak teselli etmeye çalıştı. Şehit Serkan Hızlı kılınan cenaze namazının ardından meslektaşlarının omzunda taşınarak törenle Akhisar Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenazeye Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Kaymakamı Mustafa Can, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, çok sayıda siyasetçi, bürokrat ve vatandaş katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit polisin cenazesinde gözyaşları sel oldu - Son Dakika

SON DAKİKA: Şehit polisin cenazesinde gözyaşları sel oldu - Son Dakika
