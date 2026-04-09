Şehit polisler mezarları başında anıldı

Kayseri'de, Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen programda Polis Şehitliği ziyaret edilerek, dua edildi ve mezarlara karanfil bırakıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen programlar kapsamında Asri Mezarlık içerisinde bulunan Polis Şehitliği ziyaret edildi. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlarken, Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve dua edildi. Ardından polis mezarlarını ziyaret eden Kayseri protokolü, karanfil bırakarak şehit aileleri ile görüştü. Programın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kentte suç oranlarına düşüş olduğunu kaydederek, "Geçen yıl ile bu sene arasındaki suç oranlarına baktığımız zaman büyük bir düşüş var. Özellikle narkotik de operasyon ve tutuklamalarda yüzde 58'lik bir artışımız var. Kardeşlerimizin özverili ve çok fazla çalışmasından kaynaklanan bir durum. Bir taraftan suçu düşürürken bir taraftan da operasyonları artırdık. Bu süreçte canımızı çok yakan rahmetli İbrahim'in şehadeti oldu. Bir narkotik operasyonu sırasında kardeşimizi şehit verdik" dedi.

"Teşkilatımız şuan dünyadaki birçok ülkeden daha fazla tecrübeye sahip"

Polis Teşkilatı'nın çok tecrübeli olduğunu kaydeden Aydın, "Bu takımın bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Gerçekten çok iyi bir takımla çalışıyorum. Başarılarımız da devam edecek. 4 bin yıllık devlet geleneği olan bir milletin şuanda yaşayan son fertleriyiz. Bizden sonrada nice binlerce yıl devam edecek. Teşkilatımız şuan dünyadaki birçok ülkeden daha fazla tecrübeye sahip. Bizdeki kurumlarımızın birçoğu Avrupa'daki ve diğer ülkelerden daha fazla tecrübeye sahip. Allah bütün şehitlerimize rahmet etsin. Onların sayesinde bugün bizde rahat nefes alıyoruz. Herhangi bir mezarlığa gittiğimiz de en az birkaç tane bayrak var. Bünyan'a gidiyoruz, mezarlığın 5'te 1'i şehitlik. Bu şehir Selçuklu'da da, Osmanlı'da da, Cumhuriyet'te de zor durumlarda hep bedel ödemiş şehirlerden" ifadelerini kullandı.

Programa, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Volkan Ersun Acar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, emniyet teşkilatının mensupları, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ