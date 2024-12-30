Şehit Savcı Hakan Kılıç\'ın Babası Behçet Kılıç Vefat Etti

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2012 yılında silahlı saldırıya uğrayarak şehit olan Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç'ın Konya'nın Ereğli ilçesinde ikamet eden babası emekli öğretmen Behçet Kılıç hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç, görev yaptığı Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 5 Şubat 2012 tarihinde alışveriş için gittiği Çiftepınar Mahallesi Güven Caddesi'nde silahlı saldırıya uğradı. Savcı Hakan Kılıç, nakledildiği Ankara'da 7 Şubat 2012 günü kurtarılamayarak şehit oldu. Savcı Hakan Kılıç'ın memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan babası emekli öğretmen Behçet Kılıç vefat etti. Behçet Kılıç için Ereğli Ulu Cami'de öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Kılıç'ın yakınları, Ereğli Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Kurt, Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Gölükcü, protokol mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılıç'ın cenazesi kılınan namazın ardından Meydanbaşı Mezarlığında dualarla defnedildi. - KONYA