Şehit Tunahan Yavuz Kütüphanesi Açıldı

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Pençe-Kilit operasyonunda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un ismini yaşatan ilkokulda Şehit Tunahan Yavuz Kütüphanesi gerçekleşen törenle açıldı.

Kuzey Irak'ta katıldığı Pençe-Kilit operasyonunda terör örgütü mensuplarınca kurulan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz, kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 15 Aralık 2022'de yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederek şehit düştü. Şehit üsteğmenin ismi Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi'nin girişimleriyle ailesinin de ikamet ettiği Mudanya'da yeni yapılan bir ilkokula verildi.

Şehit Tunahan Yavuz'un ailesi ile aynı ilçede yaşayan yazar Ercan Çalışkan, kaleme aldığı "Yollar Kesişince" adlı romanında şehit Yavuz'un hikayesine de yer verdi. Şehit Yavuz'un adına açılan okula katkıda bulunmak maksadıyla, kitaptan elde ettiği geliri okula kütüphane yapılması için bağışladı. Kütüphanenin bugün gerçekleşen törenle açılışı yapıldı. Törene Ege Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Emre Tayanç, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, şehidin ailesi, sevenleri ve yakınları katıldı.

Şehit Tunahan Yavuz'un Komando İhtisas kursunu başarıyla bitirdiğinde göğsüne brövesini bizzat taktığını kaydeden Ege Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Emre Tayanç, "Allah Tunahan'ın brövesini takmayı nasip etti. Aynı karede bizleri buluşturmuş. İnşallah Allah cennette de bizleri buluşmayı nasip etsin. Göğsüne taktığımız bröve, 32 haftalık zorlu bir eğitimin sonundaki gün. Bu kursa başvuruyorum demek onun fedakarlığının, vatan sevgisinin çok bariz bir göstergesi. Çünkü biz 84 yılından beri hain terör örgütü PKK ve onun arkasındaki şer odaklarıyla mücadele ediyoruz. Bu mücadele farklı isimlerle ve boyutla devam ediyor ve edecek" ifadelerini kullandı. - BURSA