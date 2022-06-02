Şehit Ünal Demir 4'üncü sene-i devriyesinde unutulmadı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bozüyüklü şehit Ünal Demir'in şehadetinin sene-i devriyesinde okunan Mevlid-i Şerife katılarak ailesiyle bir araya geldi.

2018 yılında Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyon sırasında, terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir'in, şehadetinin 4'üncü yılı için Mevlid-i Şerif okutuldu. Bilecik'in Bozüyük ilçesi Yediler Mahallesi Konağı'nda okutulan Mevlid-i Şerif'e Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Şehit Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir'n de yer aldığı '81 İlden 81 Şehidimizin Kahramanlık Destanı' kitabını şehidin ailesine hediye ederek tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi. - BİLECİK