Şehit Üsteğmen\'den yürek dağlayan veda: "Beklemesinler"

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında metan gazından etkilenen ve şehit olan Piyade Üsteğmen Ege Akar'ın daha önce tatbikat sırasında kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Akar'ın "İstikamet Kızılelma, beklemesinler" sözleri yürek burktu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hakkari kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağarada yürütülen arama-tarama faaliyetinde metan gazına maruz kalan askerlerden 12'sinin şehit olduğu bildirildi. Şehit düşen askerlerden Piyade Üsteğmen Ege Akar'ın daha önceki bir tatbikatta kaydedilen görüntüleri ise yürekleri dağladı. Görüntülerde, kendisine yöneltilen "İstikamet neresi?" sorusuna "Kızılelma" yanıtını veren Akar, "Ailenize bir mesajınız var mı?" sorusuna ise "Beklemesinler" cevabını veriyor.

Şehit Üsteğmen Ege Akar'ın naaşının, yarın Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camiinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kadifekale Hava Şehitliğinde toprağa verilmesi bekleniyor. - İZMİR