Şehit Abdurrahman Hilal Son Yolculuğuna Uğurlandı

(AKSARAY) - Haber: Kemal Onur ATALAY

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde askeri aracın kaza yapması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Aksaraylı Ulaştırma Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal (28), gözyaşları ve dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 22 Mayıs 2026'da askeri aracın kaza yapması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçtiğimiz gün şehit düşen Ulaştırma Uzman Çavuş Hilal için Valilik Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene Hilal'in ailesinin yanı sıra Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Aksaray Valisi Murat Duru, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Bağımsız Milletvekili Ramazan Kaşlı, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, İl Jandarma Komutanı Mehmet Ali Bayer, İl Emniyet Müdürü Bekir Demir, AK Parti İl Başkanı Hamza Aktürk, İYİ Parti İl Başkanı Sercan Belgemen, MHP İl Başkanı Burhanettin Karataş, eski CHP İl Başkanı Bilal Özdemir de katıldı.

Buradaki törenin ardından şehidin naaşı, askeri bando ve tören bölüğünün eşliğinde top arabası önünde kortejle 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na getirildi. Burada protokol üyeleri ve şehidin ailesi son kez selamlama gerçekleştirdi.

ANNE GÜLER HİLAL: "GURUR DUYUYORUM SENİNLE ASLANIM"

Duygu dolu anların yaşandığı törende şehidin eşi Neslihan Hilal, baba Hacı Ömer Hilal ve anne Güler Hilal Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Anne Hilal, "Yiğit Abdurrahmanım, gurur duyuyorum seninle. Vatan sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Şehit Ulaştırma Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal'in naaşı, öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında Aksaray Şehitliği'nde defnedildi.