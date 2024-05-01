Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş, Hatay'da Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş, Hatay'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş, Hatay\'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş, memleketi Hatay'da gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit babası Tahir Ertaş'ın evladının ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutuna son dokunuşuysa yürekleri burktu. Şehit Ertaş için Hatay'da düzenlenen cenaze törenine birçok yetkili ve vatandaş katıldı.

01.05.2024 13:57  Güncelleme: 14:01
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Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş, memleketi Hatay'da gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Namaz öncesi şehit babası Tahir Ertaş'ın evladının ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutuna son dokunuşuysa yürekleri burktu.

Şırnak'ta bulunan Gabar Dağı Güleşli köyü bölgesinde operasyon kapsamında icra edilen motorlu intikal esnasında Kobra aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 27 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş şehit olmuştu. Askerlik mesleğine 2019 yılında başlayan Ertaş'ın bekar olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Şırnak'ta düzenlenen askeri törenin ardından şehit Ertaş'ın ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutu Hatay'a getirilmişti. Cenaze namazı öncesi helallik alınması için baba ocağına götürülen Ertaş'ın tabutuna sarılan aile bireyleri zor anlar yaşadılar. Şehit Ertaş için memleketi olan Payas ilçesinde öğle namazını müteakip Payas Asri Mezarlığı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Uzman Çavuş Ertaş, gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze namazı esnasında şehidin babası Tahir ve annesi Şule Ertaş başta olmak üzere yakınları gözyaşlarına hakim olamadılar. Cenaze törenine; Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Milletvekili Abdulkadir Özel, Payas Kaymakamı Kürşad Karaca, Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, il protokolü ve vatandaşlar katıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş, Hatay'da Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş, Hatay'da Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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