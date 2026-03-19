Şehit ve gazi aileleri iftarda buluştu

Aşkale Kaymakamlığı organizesinde Aşkale deki Şehit ve Gazi aileleri iftar programında buluştu.

Aşkale Belediyesi Sosyal tesislerinde gerçekleşen davete, ilçe kaymakamı Emre Oğuztürk Belediye Başkanımız Şenol Polat İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yeşilyurt, Jandarma Karakol Komutanı Yüz. Ömer Lütfü Issı, şehit ve gazi aileleri katıldı.

İlçe Kaymakamı Emre Oğuztürk yaptığı açıklamada 'mübarek ramazan ayında Şehit ve Gazi ailelerimizle birlikte iftar sofrasını paylaşmamın onur ve gururunu yaşıyoruz. Bugün Çanakkale Deniz zaferi ve şehitleri anma gününün 11'nci yılını idrak ediyoruz.

Bu vesile ile Şehit ve Gazi ailelerimize ikramda bulunuyoruz inşallah onlarla bir arada olmanın Kaymakam Emre Oğuztürk konuşmasının devamında, şehit ve gazi aileleriyle bir arada olmaktan büyük onur ve gurur duyduklarını ifade etti.

Oğuztürk, "Çanakkale Zaferi yalnızca bir savaş değil, aynı zamanda bir kahramanlık destanıdır. Aziz milletimiz, içinde bulunduğu tüm yokluk ve zorluklara rağmen; büyük bir azim, kararlılık ve iman gücüyle İtilaf Devletleri'ni yenilgiye uğratarak bu toprakları bizlere vatan kılmıştır. Bizler de aziz şehit ve gazilerimizden aldığımız bu kutlu emaneti koruyup yücelterek gelecek nesillere aktarmak için var gücümüzle çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle yaklaşan Ramazan Bayramı'nı aziz hemşehrilerimizin tebrik ediyor, ülkemiz ve coğrafyamız adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Çanakkale Deniz Zaferimiz kutlu olsun" dedi. - ERZURUM