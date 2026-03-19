Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şehit ve gazi aileleri iftarda buluştu
19.03.2026 12:14  Güncelleme: 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aşkale Kaymakamlığı organizesinde Aşkale deki Şehit ve Gazi aileleri iftar programında buluştu.

Aşkale Belediyesi Sosyal tesislerinde gerçekleşen davete, ilçe kaymakamı Emre Oğuztürk Belediye Başkanımız Şenol Polat İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yeşilyurt, Jandarma Karakol Komutanı Yüz. Ömer Lütfü Issı, şehit ve gazi aileleri katıldı.

İlçe Kaymakamı Emre Oğuztürk yaptığı açıklamada 'mübarek ramazan ayında Şehit ve Gazi ailelerimizle birlikte iftar sofrasını paylaşmamın onur ve gururunu yaşıyoruz. Bugün Çanakkale Deniz zaferi ve şehitleri anma gününün 11'nci yılını idrak ediyoruz.

Bu vesile ile Şehit ve Gazi ailelerimize ikramda bulunuyoruz inşallah onlarla bir arada olmanın Kaymakam Emre Oğuztürk konuşmasının devamında, şehit ve gazi aileleriyle bir arada olmaktan büyük onur ve gurur duyduklarını ifade etti.

Oğuztürk, "Çanakkale Zaferi yalnızca bir savaş değil, aynı zamanda bir kahramanlık destanıdır. Aziz milletimiz, içinde bulunduğu tüm yokluk ve zorluklara rağmen; büyük bir azim, kararlılık ve iman gücüyle İtilaf Devletleri'ni yenilgiye uğratarak bu toprakları bizlere vatan kılmıştır. Bizler de aziz şehit ve gazilerimizden aldığımız bu kutlu emaneti koruyup yücelterek gelecek nesillere aktarmak için var gücümüzle çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle yaklaşan Ramazan Bayramı'nı aziz hemşehrilerimizin tebrik ediyor, ülkemiz ve coğrafyamız adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Çanakkale Deniz Zaferimiz kutlu olsun" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 12:51:06. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.