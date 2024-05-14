Şehit ve gazi ailelerinden aziz şehitler için mevlidi şerif

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Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesinin üyesi olan şehit anneleri, şehit eşleri ve gazi eşleri tarafından, mayıs ayında şehit olan ve ebediyete intikal eden gaziler için mevlidi şerif okutarak, pilav hayrı düzenledi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi üyesi şehit anneleri, şehit eşleri ve gazi eşleri tarafından, mayıs ayı içerisinde şehadete eren Manisa nüfusuna kayıtlı şehitler Hasan Yarış, Tahir Aymaz, Osman Alp, Yaşar Doğan, Sefer Yıldız, Ali Osman Sarıçalı, Ramazan Ege, Timuçin Aladağ, Mustafa Kozak, Özcan Yıldız, Mahmut Kaygısız, Refik Aksoy, İsa Karaaslan, Oğuzhan Yılmaz, Ersin Bartan, Mustafa Özoğul, Hüseyin Özcan, Hakkı Erdoğan, Cevdet Şahin, Turan Geçkalmış, Ahmet Aran, Sunda Ün, Vedat Dayıoğlu, Hüdaverdi Özkan, Cüneyt Ecel, İsmet Tezel, Serbülent Kaya, Kemal Davulcu, Emin Karapınar, Hakan Acarkanlı, tüm aziz şehitler ve ebediyete itikal eden tüm gaziler için mevlidi şerif okunarak, dualar edildi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan programda yaptığı açıklamada, "Vatanımızın birlik ve bütünlüğü için canlarından, sevdiklerinden fedakarlık eden aziz şehitlerimizi unutursak kanımız kurusun. Şehit Aileleri ve Gaziler olarak aziz şehitlerimiz ve onurlu gazilerimizin hatıralarını yaşatmak için çalışıyoruz. Hiçbir zaman unutmamalıyız bizler bugün güven içerisinde yaşıyorsak bu aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz fedakarlığı sayesinde. Vatan uğruna millet uğruna şahadet şerbetini içen şehitlerimiz annesinden, eşinden, çocuğundan, geleceğinden vaz geçmiştir. Her vatandaşımız, şehidinin gazisinin gözünü kırpmadan yaptığı fedakarlılığı unutmayarak, vatanı milleti için hizmet etmeli, topluma fayda sağlamalı. Bugün burada Şehit Annelerimiz, Şehit Eşlerimiz ve Gazi Eşlerimizin vesilesiyle aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah her ay düzenli olarak aziz şehitlerimizin hatıralarını hatırlatarak, bu programlarımız devam edecek." dedi.

Okunan Mevlidi Şerif ve yapılan duaların ardından vatandaşlara şehitlerin ve gazilerin hayrına pilav ve ayran ikramında bulunuldu.

Programa Manisa Valisi Enver Ünlü'nün eşi Sema Ünlü, Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun eşi Müzeyyen Kabukçu, Manisa İl Emniyet Müdürlüğünden Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Güllü Kaçar, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürü Tayibe Afgün, Tunca Mahalle Muhtarı Suna Marangoz, şehit anneleri, şehit eşleri, gazi eşleri ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA