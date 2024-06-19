Şehit ve gazi ailelerine bayram ziyaretleri

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Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi ailelerine ziyaretler gerçekleştirilerek, ailelerle, yakınlarla bayramlaşıldı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve eşi Meltem Eldivan, 1995 yılında 29 sene önce Bingöl İli Yayladere İlçesinde çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Er Kazım Yazar'ın ailesini ve 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'nda Gazi olan Ömer Doğan'ı evinde ziyaret ederek bayramlaştılar. Bayramlaşma programına Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Köse ve İl Müdür Yardımcısı Senem Daştan da katıldı.

Ailelerle, yakınlarla bir süre sohbet eden Vali Eldivan, iyi ve güzel temennilerde bulunarak, ailelerin bayramını kutladı. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden şehit ve gazi aileleri, Vali Eldivan'a teşekkür ettiler. - BAYBURT