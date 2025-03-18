Şehit ve gazi derneklerine ziyaret

Erzurum protokolü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla şehit ve gazi dernekleri ile bir araya geldi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Jandarma Komutanı Doç. Dr. Engin Avcı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut program kapsamı içinde şu dernekleri ziyaret etti; Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanlığı, Erzurum Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Erzurum Şehit Aileleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği. - ERZURUM