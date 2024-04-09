Şehit yakınları Ramazan Bayramı öncesinde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Aileler, yakınlarının mezarlarını temizleyip dualar ederken şehitlik, havadan görüntülendi.
Ramazan Bayramı öncesinde şehit aileleri ve akrabaları Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Aileler, yakınlarının mezarlarını temizleyip çiçekler bıraktı, Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar etti. Şehitlerin mezarına karanfiller bırakılırken bayram öncesi aileler, şehitlerini yalnız bırakmadı. Ziyaretçiler ve Edirnekapı Şehitliği ise havadan görüntülendi.
"1 gün önceden rüyamda gördüm sabaha şehit oldu"
Oğlu Özcan İlhan Meşin'in şehit olacağını rüyasında gördüğünü söyleyen anne Gül Meşin, "16 Mayıs'ta seçimin 2'nci günü şehit oldu. Şırnak'ta çatışmada şehit oldu. Telefonda sürekli konuşuyorduk, 1 senedir görmemiştim, görüntülü arardı. Şehit olmadan pazar günü konuştum, Salı günü şehit oldu. 1 gün önceden rüyamda gördüm, sabaha şehit oldu. Çok derin çizikler vardı yüzünde, gittim evde gelinime söyledim. 'Sen niye üzgünsün' dedi, öleceğini gördüm, dedim. Kızdılar, 'Üzülme' dediler. Eşine söyledim, meğer ben geline anlatırken o çoktan şehit olmuştu" şeklinde konuştu. Mardin'de şehit olan oğlunun mezarını ziyaret ettiğini söyleyen bir baba ise oğlunun operasyona giderken şehit edildiğini söylerken bayramların kendileri için zor geçtiğini anlattı. - İSTANBUL
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Fenerbahçe, Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluk yarışını sürdürürken, TFF Süper Kupa'da Galatasaray ile karşılaşacak. 2 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'da alınacak kararlar merakla bekleniyor. Ayrıca, 7 Nisan'da oynanacak TFF Süper Kupa maçının da genel kurul kararına bağlı olarak oynanıp oynanmayacağı netlik kazanacak.
RAMS Başakşehir'in orta saha oyuncusu Onur Ergün, öncelikli hedeflerinin Süper Lig'i ilk 4 sırada bitirip, Avrupa kupalarında gitmek olduğunu söyledi.
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Türk dünyasının 4 bin yıllık geçmişi olan ortak geleneksel strateji ve zeka oyunu mangala, Kazakistan'da çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor. Ülkede halihazırda 200 binden fazla kişi mangala öğrenirken, oyun çocukların zeka kabiliyetini geliştiren özelliğiyle bilinen bir seçmeli ders olarak okutuluyor. Mangala, 2020'de Türkiye, Kazakistan ve Kırgızistan'ın ortak sunumuyla UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne dahil edildi.
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında terör örgütü DHKP-C üyelerince şehit edilişinin üzerinden 9 yıl geçti.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) koordinasyonunda, yerel seçimlere iki gün kala sosyal medya platformlarıyla görüşme yapıldı. Görüşmelerde, seçim sürecinde yapılacak adımlar ve sosyal medyadaki manipülasyon ve yanlış bilgilerin önlenmesi ele alındı.
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Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için yarın sandık başına gidecek. Seçimler nedeniyle yarın bazı yasaklar uygulanacak. Oy verme süresince alkollü içki satışı ve tüketimi yasak olacak, umumi eğlence yerleri kapalı olacak ve silah taşıma yasağı uygulanacak. Radyo ve yayın organlarında seçimle ilgili haberler saat 18.00'e kadar yapılamayacak. Seçim propagandası da bugün saat 18.00'de sona erecek.
61 milyonu aşkın seçmenin oy kullanabileceği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi, yarın gerçekleştirilecek.
61 milyonu aşkın seçmenin oy kullanabileceği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi, yarın gerçekleştirilecek.
Samsun'da nüfusa kayıtlı 1 milyon 38 bin 991 seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandık başına gidecek. 17 ilçede 3 bin 656 sandıkta oy kullanma işlemi olacak. Samsun en kalabalık ilçesi İlkadım ilçesinde ise 241 bin 747 kişi sandığa gidecek.
Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Karşıyaka Stadyumu'nun yapımının engellendiğini belirtti. Kasapoğlu, İzmir'de 3 stadyum projesiyle yola çıktıklarını ve temellerini attıklarını söyledi.