Erzurum\'da Şehit Yakınları ve Gaziler İftar Programında Buluştu

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Erzurum'da şehit yakınları ve gaziler iftar programında bir araya geldi.

Erzurum Valiliği tarafından düzenlenen iftar programında bir konuşma yapan Vali Mustafa Çiftçi "Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimizden hayatta olanlara uzun ömürler diliyor, ebediyete irtihal edenlere Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Milletimiz; mukaddes vatanımızın muhafazası için canlarını veren, kanlarını sebil eden şehit ve gazilerini hiçbir zaman unutmamıştır. Onların geride bıraktığı yakınları özellikle de yetimleri ve öksüzleri bizlerin en kıymetli emanetidir."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Şehit ve Gazi aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geldiklerini belirterek, "Böylesine güzel bir etkinlikte bir araya geldiğimiz Gazilerimiz ve Şehit Ailelerimiz bizlere Rabbimizin emanetleridir. Onların her zaman yardımcısı ve destekçisi olmaya devam edeceğiz. Cennet vatanımız için can veren kahramanlarımızı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum. Tutulan oruçlarımız imanımıza sağlık, bedenimize güç versin inşallah. " dedi. - ERZURUM