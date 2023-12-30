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Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu Yeni Yıl Mesajı Yayımladı - Son Dakika
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Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu Yeni Yıl Mesajı Yayımladı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yeni yıl mesajında, yatırım ve hizmetlerin devam etmesi, kamu kaynaklarının etkin kullanılması, vatandaş memnuniyetinin öncelendiği hizmet anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, depremden etkilenen vatandaşlara destek olacaklarını ve tüm hemşerilerinin yeni yılını kutladığını ifade etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu Yeni Yıl Mesajı Yayımladı
30.12.2023 - 14:46,
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Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yeni yıl kutlama mesajı yayımladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yayımladığı yeni yıl mesajında, "Yeni yılda yatırım ve hizmetlerin devam etmesi, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu hizmetlerin en iyi, en kaliteli bir şekilde sunulması amacıyla vatandaş memnuniyetini önceleyen hizmet anlayışıyla ekip arkadaşlarımızla birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Acısı, tatlısıyla geride bıraktığımız 2023 yılının muhasebesini yaparak, edindiğimiz tecrübe ve kazanımları yeni başlayacağımız yılda daha güzel sonuçlar elde etmek için kullanacağımız bir yıl olmasını diliyorum. Devletimize ve milletimize hizmet etme çabamızın her geçen gün bir önceki güne göre artacağı, çalışma azminin artarak devam edeceğini vurgulamak istiyorum. Her yeni yıl umut dolu güzel yarınlara, yeni hedeflere ve mutlu, huzur dolu ve müreffeh yarınlara ulaşmamız için bizlere taze başlangıçlar ve yepyeni fırsatlar sunmaktadır. Geride bıraktığımız bir yıl içerisinde Gazi şehrimizin sahip olduğu eşsiz potansiyeli harekete geçirerek şehrimizin kalkınması, büyümesi, markalaşması, tanıtılması, bir dünya kenti olması ve dünyanın en önemli cazibe merkezlerinden birisi haline gelmesi için başlattığımız çalışmalarımız yeni yılda da artarak devam edecektir. Yeni yılda, en çok ihtiyacımız olan şey birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek korumaktır. Amacımız ülkemizin bölünmez bütünlüğünü ve yekvücut kenetlenmemizi tüm dünyaya göstermek olmalıdır. Zira ülkemiz yükseldikçe, geliştikçe hain hesapları ve emelleri olanların tazyikine maruz kalmaktadır. Bunun için daha çok çalışıp üreterek, ülkemizi ileri daha ileri götürmek, hepimizin öncelikli ideali olmalıdır. Ülkemiz genelinde turizmden tarıma, eğitimden sağlığa, ulaşımdan teknolojiye kadar her alanda önemli hamleler yapılmış, yeni projeler hizmete sunulmuş ya da başlatılmıştır. Yeni yılda da söz konusu yatırım ve hizmetlerin devam etmesi, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu hizmetlerin en iyi, en kaliteli bir şekilde sunulması amacıyla vatandaş memnuniyetini önceleyen hizmet anlayışıyla ekip arkadaşlarımızla birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizde yaşanan depremin üzüntüsünü halen derinden yaşıyoruz. Zor günlerde, tek yürek olmanın ne kadar değerli bir kez daha anladık. Birbirimizin umudu, birbirimizin yaşama sevinci olduğumuz 2023 yılında depremden etkilenen her bir kardeşimizin yüreğine dokunmaya, hüzünlerini paylaşmaya, kendilerine destek olmaya devam edeceğiz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatını kaybeden insanlarımızın yakınlarına da sabırlar diliyorum. Tüm hemşerilerimizin yeni yılını gönülden tebrik ediyorum. 2024'ün ülkemize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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