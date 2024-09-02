Şehitkamil Belediye Meclisi 2024 Yılı İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Şehitkamil Belediye Meclisi 2024 Yılı İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Şehitkamil Belediye Meclisi 2024 Yılı İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Şehitkamil Belediye Meclisi, 2024 yılı Eylül ayı 1. Birleşim Toplantısını Belediye Başkanı Umut Yılmaz yönetiminde gerçekleştirdi. Toplantıda 8 gündem maddesi görüşüldü; 1 madde oy birliğiyle kabul edilirken, 1 madde gündemden çekildi ve 6 madde komisyonlara sevk edildi. Bir sonraki toplantının 4 Eylül 2024 Çarşamba günü olacağı duyuruldu.

02.09.2024 17:09  Güncelleme: 17:11
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Şehitkamil Belediye Meclisi'nin 2024 yılı Eylül ayı 1. Birleşim Toplantısı, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın yönetiminde gerçekleştirildi. Meclis toplantısında, gündemde yer alan 8 madde görüşüldü.

Toplantının açılışında yoklama yapılmasının ardından, gündemdeki maddeler tek tek ele alındı. Görüşülen 8 maddeden 1'i teklif karar usulüyle oy birliğiyle kabul edilirken, 1 madde oy birliğiyle gündemden çekildi. Diğer 6 madde ise oy birliğiyle ilgili komisyonlara sevk edilerek detaylı bir şekilde incelenmesine karar verildi.

Toplantının sonunda Başkan Umut Yılmaz, bir sonraki meclis toplantısının 4 Eylül 2024 Çarşamba günü yapılacağını duyurdu ve birleşimi kapattı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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