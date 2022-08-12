Gençlik kampı binlerce genci ağırlıyor

Şehitkamil Belediyesi, 'Doğada Yaşam' teması ile gençlere unutmayacakları bir kamp deneyimi sunuyor. Gençlik Kampı, sporun takım ruhu, eğlencenin enerjisi ve doğanın tüm güzellikleri ile her dönem binlerce genci ağırlıyor.

Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampında bir araya gelen gençler, bir yandan samimi arkadaşlıklar kurarak sosyalleşebilme fırsatı elde ederken, bir yandan da dopdolu bir programla günün her anını eğlenceli, heyecan ve macera dolu aktivitelerle değerlendiriyorlar. 'Doğada Yaşam' teması ile deneyime dayalı öğrenme alanında geliştirdiği etkinlik programı ile yaz döneminde 12-24 yaş aralığında 5 binin üzerinde genci misafir eden kamp alanında, paintball, zipline ve ip parkuru etkinlikleri büyük ilgi görüyor.

Gençlerin büyük ilgi gösterdiği kamp programlarının yanı sıra Anne-Çocuk ve Baba-Çocuk Kampları konseptiyle hizmet veren Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı, aile fertlerinin sosyal ve sportif anlamda paylaşımlarının artmasında büyük katkı sunuyor.

"Mutlu ve sağlıklı bir geleceğe sahip olmaları için çalışıyoruz"

Gençlik Kampında gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gençlerin kamp alanında doğanın tazeleyici gücü ile buluştuklarını söyledi. Fadıloğlu, "Gençlerimizin mutlu ve sağlıklı bir geleceğe sahip olmaları için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Gençlerimiz, doğanın tazeleyici gücü ile bir buluşuyorlar. Gençlerimizle sıklıkla fikir istişareleri yapıyoruz. 4 mevsim faaliyetlerin aralıksız olarak devam ettiği kamp alanımızda sadece yaz döneminde 5 binin üzerinde gencimizi ağırladık. 'Gençler Doğada Buluşuyor' ve 'Doğada Spor Günleri' etkinliklerimiz ile anne ve babaların çocuklarıyla birlikte etkinlere katılabilecekleri programlarda hazırlıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP