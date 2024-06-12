Şehitkamil'de Kurban Bayramı öncesi sahte zeytinyağı operasyonu

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Şehitkamil'de, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştirilen sıkı denetimlerde, 2 bin 398 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Sahte zeytinyağlarının etiketlerinin olmadığı ve gıda güvenilirliği taşımadığı belirlendi.

Kurban Bayramı öncesi tüketicilerin güvenli gıda temin edebilmesi için denetimlerini artıran Şehitkamil Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri titiz çalışma sonucu bir dolandırıcılığı daha engelledi.

Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği denetimlerde, Sanayi Mahallesi 60209 numaralı sokakta park halinde bulunan bir TIR'da 2 bin 398 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Yapılan denetimlerde, bitkisel yağların zeytinyağı görünümünde ve etiketsiz olduğu tespit edilerek hemen el konuldu. El konulan 2 bin 398 litre sahte zeytinyağı, gıda olarak tüketilemeyeceği için biyodizel üretiminde kullanılacak.

Olayla ilgili yasal süreç de başlatıldı. Yetkililer, sahte yağların tespit edildiği TIR'ın sahibine ve bu işin arkasındaki kişilere karşı hukuki sürecin hızla işleyeceğini ve gerekli cezaların uygulanacağını duyurdu.

Şehitkamil Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; halkın sağlığını tehdit eden sahte ürünlere karşı kararlılıkla mücadele edileceği ve bu tür sahtecilik vakalarının önüne geçmek için denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceği belirtildi. Açıklamada ayrıca tüketicilere de dikkatli olmaları ve şüpheli ürünleri yetkililere bildirmeleri çağrısında bulunuldu. - GAZİANTEP