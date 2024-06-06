Şehitkamil Belediyesi, İbrahimşehir Aba Güreşi Sahası'nı yeniledi

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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın talimatları doğrultusunda yürütülen proje ile İbrahimşehir Aba Güreşi Sahası'nda kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Sahayı modern ve yüksek standartlara uygun hale getirerek, güreşçilerin performansını artırma ve seyircilere daha konforlu bir deneyim sunma hedefiyle yapılan çalışmalar tamamlandı.

Geleneksel sporların yaşatılması adına Şehitkamil Belediyesi, bu yıl 20.'si düzenlenecek olan İbrahimşehir Geleneksel Aşırtmalı Aba Güreşi için hazırlık çalışmalarına erken başladı. Şehitkamil Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalarla İbrahimşehir Mahallesi'ndeki

İbrahimşehir Aba Güreşi Sahası, güreşçileri ve izleyicileri en iyi şekilde ağırlamaya hazır hale geldi.

"Elimizden geleni yapıyoruz"

Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, yenileme çalışmalarının güreşçilerin performansını olumlu yönde etkileyeceğini belirterek, "Amacımız, İbrahimşehir Geleneksel Aşırtmalı Aba Güreşi etkinliklerini her yıl bir adım daha ileri taşımak ve bu geleneksel sporu en iyi şartlarda yaşatmaktır. Yapılan yenileme çalışmalarıyla güreşçilerimize en iyi sahayı sunmayı hedefledik. Güreşçilerimizin performanslarını en üst düzeye çıkarmak için gerekli olan her türlü altyapıyı sağladık. Bu sayede gençlerimiz, geleneksel sporumuz olan aba güreşinde daha büyük başarılara imza atabilecekler. Bu tür etkinlikler, toplumun bir araya gelmesini, dayanışma ve kardeşlik duygularının pekişmesini sağlar. Biz de Şehitkamil Belediyesi olarak, bu değerlere sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Güreş sahası baştan aşağı yenilendi

655 metrekarelik güreş sahası, öncelikle çim alanının yeniden tesviyesi ile elden geçirildi. Tüm alan, özenle çim ekimi yapılarak güreşçilere en iyi şartlarda mücadele etme imkanı sağlandı. Ayrıca, sahaya yeni ve modern bir otomatik sulama sistemi kuruldu. Bu sistem, çim alanının sürekli olarak en iyi durumda kalmasını sağlayacak.

Çevre düzenlemeleri tamamlandı

Güreş alanının çevresinde bulunan demir tellerin eksikleri tespit edilerek tamamlandı, ardından teller yeniden düzenlenip boyandı. Bu çalışmalar, alanın güvenliğini ve estetik görünümünü artırdı. Ayrıca, hasar görmüş kilit taşları, beton ve bordür imalatları da titizlikle tamir edilerek sahadaki tüm yapısal sorunlar giderildi.

Dinlenme alanları onarıldı

Mevcut dinlenme alanları da unutulmadı. Güreş sahasında bulunan çatılı banklar ve masalı banklar, onarılarak yeniden boyandı. Böylece, etkinlik sırasında güreşçilerin ve izleyicilerin rahatça dinlenebileceği alanlar sağlandı. - GAZİANTEP