Şehitkamil Belediyesi Emeklilere 'Emeklihane' Hizmeti Sunuyor

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"Fahrettin Koca gibi bir isim daha istifa edecek"

(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediyesi, ilçedeki emeklilerin kaliteli zaman geçirebilmelerini sağlamak amacıyla 'Emeklihane'yi hizmete açtı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "Emekli, artık yaşamaya utanır hale geldi. Emekli eve giderken ekmek toplamaya başladı. Eskiden bayram olurdu, herkes mutlu olurdu. Emekli artık bayram olmasın istiyor. Çocuğuna, torununa hediye alamıyor" dedi.

Karşıyaka bölgesindeki Bosna Hersek Parkı içerisinde yer alan Emeklihane, emeklilerin kaliteli zaman geçirebilmelerini sağlamak amacıyla hizmete sunuldu. Emeklihane, emeklilerin çeşitli aktivitelerle zaman geçirebileceği bir mekan olarak tasarlandı. Tesiste, emekliler yeni arkadaşlıklar kurabilecek, sosyalleşebilecek, çay ve kahveyi bedava, meşrubatları uygun fiyatlarla tüketebilecekler.

Emeklihane'de ayrıca, emeklilerin kitap ve gazete okuyabilecekleri, satranç ve dama gibi çeşitli akıl ve zeka oyunları oynayabilecekleri alanlar da bulunuyor. Tesis, emeklilerin hem dinlenebileceği hem de zihinsel olarak aktif kalabilecekleri bir ortam sunuyor.

Emeklihane'nin açılışında konuşan Başkan Umut Yılmaz, emeklilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekti ve bu sorunların çözümü için yoğun çaba harcayacaklarını vurgulayak şunları kaydetti:

"Emekliyi hiçbir zaman unutmadık"

"Bugün burada yine çok güzel, çok mutlu bir şekilde çok güzel bir açılışa inşallah şahitlik edeceğiz. Biz hiçbir zaman emekliyi unutmadık.

Emekli, artık yaşamaya utanır hale geldi. Emekli eve giderken ekmek toplamaya başladı. Eskiden bayram olurdu, herkes mutlu olurdu. Emekli artık bayram olmasın istiyor. Çocuğuna, torununa hediye alamıyor.

"Evladınız her zaman yanınızda"

Emeklilerin maaş konusuna gelince, biz göreve geldikten 15 gün sonra ekonomik tedbir paketini yayınladılar. Bunu aşacağız. Buna rağmen bayramdan önce 2 bin 500'e yakın emekli amcamıza, teyzemize biz elimizden geldiğince yardım ettik. Fakat bugün sizleri 20 yıldır yöneten, 20 yıldır buralarda oy toplamaya o şıkıdım şıkıdım kıyafetleriyle gelip sizlerden oy toplamaya gelen milletvekillerini bir gün şuraya, AKP milletvekillerini bir gün şuraya inşallah çay kahveye davet edersiniz. Çayımız bedava. Emekli amcalar, emekli teyzeler; çocuğunuz, evladınız her zaman yanınızda."

Şanlıurfa ve Umre ziyareti müjdesi

Yılmaz, Şanlıurfa ve Umre ile ilgili ziyaretler başlatacaklarını da müjdeleyerek şöyle devam etti:

"Haftaya inşallah Şanlıurfa'ya din turizmi adı altında emekli amcalarımızı, teyzelerimizi hem Balıklıgöl'e hem Göbeklitepe'ye seferle başlatacağız. Allah izin verirse umre tarihini bekliyoruz. Bana tam olarak Eylül gibi başlayacağız, dediler. Bunun çağrısını yapacağız. Kesinlikle ilk turda biz de varız. Umre turumuzu unutmadık."

"Halk kazanmalı"

Başkan Yılmaz, diğer belediyelerle olan rekabetin, halkın yararına olması gerektiğini belirtti. Yılmaz, "Bu ilki olacak. Büyükşehir şimdi bizimle yarışa girdi. Biz ne yaparsak yapmaya başladılar. Çok mutluyum. 2 aylık, 3 aylık bir belediye başkanını, 15 yıllık bir belediye başkanının takip etmesinden gurur duyuyorum. Biz de onlarla yarışacağız. Onları da örnek alıyoruz. Bu yarıştan, halk kazanmalı. Bu bilinçteyiz" diye konuştu.

Hizmet yarışının halka fayda sağlaması gerektiğini vurgulayan Başkan Yılmaz, emeklilere yönelik projelerin devam edeceğini ve bu projelerin halkın refahını artıracağını söyledi.

"İkincisini de en fazla 1 ay sonra açacağız"

Yılmaz konuşmasını, şu sözlerle tamamladı:

"Bu, ilki. İnşallah ikincisini de en fazla 1 ay sonra açacağız. Bu Emeklihane'de çaylarımızı bedava vereceğiz. Meşrubatlarımız, bakkalın yarısı olacak. Sizler, burada kaynaşacaksınız."

Emekliler, memnuniyetlerini dile getirdi

Tesisin açılışında bulunan emekliler, Emeklihane'nin sunduğu imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'a teşekkür ettiler. Yeni arkadaşlıklar kurmak ve sosyal etkinliklere katılmak için sabırsızlandıklarını belirten emekliler, tesisin günlük yaşamlarına büyük bir katkı sağlayacağını ifade ettiler.