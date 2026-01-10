Şehitkamil Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısının 2. birleşimi Umut Yılmaz başkanlığında gerçekleşti. 23 maddenin görüşüldüğü toplantıda tüm maddeler kabul edildi.
Şehitkamil Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısının 2. birleşimi gerçekleşti. Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde Umut Yılmaz başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündemdeki 23 madde görüşüldü. Komisyon raporları okunan maddelerden 19'u oybirliği, 4'ü ise oyçokluğuyla kabul edildi.
Yılmaz, Şubat ayı meclis toplantısı 1. birleşiminin 2 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 16.00'da yapılacağını bildirerek, oturumu sonlandırdı. - GAZİANTEP
Son Dakika › Yerel › Şehitkamil Belediyesi Meclis Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.