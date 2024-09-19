Çocuk Şenliği\'nde Eğlence Dolu Gün

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Şehitkamil Belediyesinin düzenlediği Çocuk Şenliği, minik öğrencilerin yüzlerini güldürmeye devam ediyor.

Şehitkamil Belediyesi tarafından organize edilen şenlik kapsamında Mehmet Tuncay Aykaç İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, keyif dolu bir gün yaşadılar. İbrahimli Spor Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, çocuklar eğlenirken aynı zamanda sosyal ve fiziksel becerilerini geliştirme fırsatı buldular.

Keyifli ve eğlenceli vakit geçirdiler

Etkinliğin ana odak noktası, çocukların hem eğlenmesini sağlamak hem de onların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmaktı. Öğrencilere birbirinden farklı ve eğitici parkurlar hazırlandı. Etkinliklerde çocuklar; beceri koordinasyon parkurlarında hareket becerilerini geliştirdiler, seksek oynayarak nostaljik bir keyif yaşadılar ve çuval yarışı ile eğlencenin doruklarına ulaştılar. Ayrıca sandalye kapmaca gibi sosyal dayanışmayı destekleyen oyunların yanı sıra akıl ve zeka oyunları ile de zihinlerini çalıştırarak keyifli ve eğlenceli vakit geçirdiler. Mehmet Tuncay Aykaç İlkokulu öğrencileri, şenlikten mutlu bir şekilde ayrılırken, bir sonraki etkinliği sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdiler. - GAZİANTEP