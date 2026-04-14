Şehitkamil\'de Çocuk Tiyatrosu Coşkusu

Şehitkamil Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Çocuk Tiyatrosu Günleri, yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla devam ediyor. Çocukların sanatsal gelişimine katkı sağlamak, onların hayal dünyasını zenginleştirmek ve kültürel etkinliklerle buluşmalarını sağlamak amacıyla organize edilen tiyatro şölenin ilk 9 gününde 10 bin 800 çocuk tiyatro izledi.

6 Nisan'da başlayan ve 17 Nisan'a kadar 12 gün boyunca sürecek festival kapsamında birbirinden eğlenceli ve öğretici tiyatro oyunları sahneleniyor. Program çerçevesinde "Otobüs Durağında Üç Bencil", "Toti ile Poti", "Büyülü Ağaç" ve "Dünyanın Eski Zamanlarında" adlı oyunlar, çocuklarla buluşarak hem eğlendiriyor hem de önemli mesajlar veriyor.

Renkli sahne dekorları, etkileyici oyunculuk performansları ve eğlenceli hikayesiyle çocuklardan büyük ilgi gören oyunlar, salonu dolduran minik izleyicilerden tam not aldı. Oyuncuların sahnedeki enerjisi ve çocuklarla kurduğu sıcak iletişim, etkinliğin ilk gününden itibaren büyük bir başarı yakalamasını sağladı.

Öğrenciler Şehitkamil Belediyesi tarafından okullarından alınıyor

Tiyatro günleri kapsamında çocukların etkinliğe katılımı da Şehitkamil Belediyesi tarafından titizlikle organize ediliyor. Her gün farklı okullardan öğrenciler, belediyeye ait araçlarla öğretmenleri eşliğinde okullarından alınarak D.T. Şehitkamil Sahnesi'ne getiriliyor. Oyunların ardından ise yine aynı şekilde güvenli bir şekilde okullarına bırakılıyor. Bu uygulama sayesinde çocuklar ulaşım konusunda herhangi bir zorluk yaşamadan tiyatro ile buluşma imkanı yakalıyor.

23 okuldan binlerce öğrenci tiyatro coşkusu yaşadı

Kent merkezinde bulunan Münif Paşa, Dülükbaba, Kayaönü, Kuzeyşehir, Karacaahmet, Pirsultan, Gazikent, Karacaoğlan, Mevlana, Umut, Merveşehir, Beykent, 8 Şubat, Eydibaba ile kırsal Atabek, Karahöyük, Atalar, Bağbaşı, Göksüncük, Güngürge Mahallelerinde bulunan 23 ilkokulundan 10 bin 800 öğrenci tiyatro coşkusunu doyasıya yaşadı.

HER GÜN İKİ OYUN

Her gün iki ayrı seans halinde sahnelenen tiyatro oyunları, farklı yaş gruplarındaki çocuklara hitap ederek geniş bir kitleye ulaşıyor. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere düzenlenen gösterimler sayesinde daha fazla çocuğun etkinlikten faydalanması sağlanıyor. Aileler de çocuklarıyla birlikte tiyatro keyfi yaşayarak bu sanatsal atmosferin bir parçası oluyor.

Tiyatro şöleni devam edecek

Daha önce tiyatro izleme imkanı bulamayan birçok çocuk, bu etkinlik sayesinde ilk kez sahne sanatlarıyla buluşarak unutulmaz deneyimler yaşadı. Çocukların yüzlerindeki mutluluk ve heyecan ise organizasyonun en anlamlı çıktılarından biri oldu. 12 Nisan'a kadar devam edecek olan Şehitkamil Belediyesi 4. Çocuk Tiyatrosu Günleri, kalan günlerde de yoğun katılımla sürmesi beklenen programıyla Gaziantep'te adeta bir sanat şöleni yaşatmaya devam edecek. - GAZİANTEP