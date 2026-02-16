Şehitkamil\'de minik ellerden doğaya büyük katkı

Şehitkamil Belediyesi tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar" Projesi kapsamında, çevre bilincini küçük yaşlarda kazandırmak amacıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Program kapsamında Şehit Hasan Aslan İlkokulu öğrencileri doğayla iç içe bir gün yaşadı.

Milli Eğitim Bakanlığının "Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar Projesi" kapsamında, çevre bilincini küçük yaşlarda kazandırmak amacıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde, Şehitkamil Belediyesi ile Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, Şehit Hasan Aslan İlkokulu öğrencileri doğayla iç içe bir gün yaşadı. Etkinlikler, Beykent bölgesinde yer alan Beykent Şehitkamil Ormanı'nda gerçekleştirildi. Öğrenciler, öğretmenleri ve yetkililer eşliğinde ormanlık alanda çevre temizliği yaparak doğanın korunmasına katkı sundu. Ellerine eldivenlerini takan minikler, çevreye atılan atıkları toplayarak hem doğayı temizledi hem de çevreyi kirletmemenin önemini yerinde öğrenme fırsatı buldu.

"Amaç çevre bilinci kazandırmak"

Projenin yürütücüsü öğretmen Adile Pekşen, etkinlik sayesinde öğrencilerin, doğaya bırakılan atıkların, canlı yaşamı üzerindeki olumsuz etkilerini yerinde gözlemleme fırsatı bulduğunu belirterek, "Öğrencilerimizle birlikte toplanan atıklarla doğanın nefes almasına katkı sağladık. Ayrıca ağaçlara asılan kuş yuvaları ve bırakılan yemlerle kuşlar için daha güvenli bir yaşam alanı oluşturduk. Amacımız küçük yaşlarda çevre bilinci kazandırmak ve doğaya karşı sorumluluğumuzu artırmak. Şehitkamil Belediyemiz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze desteklerinden dolayı teşekkür ederiz "dedi.

Tüm canlılar için ortak yaşam

Program kapsamında sadece temizlik çalışmalarıyla yetinilmedi. Doğada yaşayan canlılara karşı duyarlılığı artırmak amacıyla öğrenciler, kuşlar için yuva yaptı. Hazırlanan kuş yuvaları ağaçlara asılırken, yine kuşların beslenmesine katkı sağlamak amacıyla çeşitli noktalara yem bırakıldı. Bu etkinlikle çocuklara, doğanın yalnızca insanlar için değil, tüm canlılar için ortak bir yaşam alanı olduğu mesajı verildi.

Öğrenciler etkinlikten büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Doğada vakit geçirmenin keyifli olduğunu söyleyen çocuklar, hem eğlendiklerini hem de doğayı korumanın önemini öğrendiklerini ifade etti. - GAZİANTEP