Şehitkamil\'de temizlik seferberliği devam ediyor

Şehitkamil Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sıcak yaz günlerinde kent merkezi ve kırsal mahallelerde temizlik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Genel temizlik çalışmalarının yanı sıra yangın riskine karşı boş arsalar temizlenirken, çöp konteynerleri yıkanarak dezenfekte edildi.

Halkın sağlığı ve yaşam kalitesini artırmak için sabahın erken saatlerinde sahaya çıkan temizlik ekipleri, mahalle mahalle gezerek detaylı temizlik çalışması yapıyor. Sıcak hava şartlarına rağmen, ekipler büyük bir özveriyle cadde ve sokakları tertemiz hale getiriyor. Yangın riskine karşı önlem alan ekipler tarafından boş arsalarda moloz yığınları ve çöp birikintilerinden arındırılarak hem görüntü kirliliği hem de kötü kokuların önüne geçiliyor.

"Şehitkamil daha temiz olacak"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "Yaz aylarında temizlik işlerimiz iki kat daha önemli hale geliyor. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak, mahallelerimizi daha temiz, daha yaşanabilir hale getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Kırsalda olsun, şehir merkezinde olsun, ekiplerimiz her noktaya ulaşıyor. Eskiyen konteynerleri tamir ediyor, ihtiyaç olan yerlere yenilerini koyuyoruz. Temizlik bizim işimiz, ama bu işte halkımızın duyarlılığı da çok önemli. Hep birlikte el ele verip Şehitkamil'i daha güzel, daha temiz yapacağız" dedi.

Vatandaşlar da yapılan temizlik çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Yılmaz ve ekibine teşekkür etti. - GAZİANTEP