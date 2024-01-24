Şehitkamil Belediyesi\'nden Yetişkinlere Ücretsiz Yağlı Boya Resim Kursu

Şehitkamil Belediyesi tarafından Şehitkamil Sanat Merkezi'nde yetişkin bireylere yönelik hayata geçirilen yağlı boya resim kursuyla kursiyerler hem eğitim görüyor hem de yapmış olduğu birbirinden güzel resimleriyle günün stres ve sıkıntısından resim yaparak uzaklaşıyorlar.

Şehitkamil Sanat Merkezi'nde (ŞSM) açılan yağlı boya resim kursu, yoğun ilgi görüyor. Yağlı boya resim kursuna katılan kursiyerler, ücretsiz kursta eğitim görerek resim yapmayı öğreniyorlar. Yağlı boya, sulu boya çalışmaları yapan kursiyerler, birbirinden başarılı eserler üretiyor. Bunun yanı sıra kursa katılan kursiyerler, günün stres ve sıkıntısını resim yaparak atıyor, gönüllerince eğleniyorlar.

"Kursiyerlerimiz, yoğlu boya resim kursuna yoğun ilgi gösteriyor"

Kursla ilgili açıklamada bulunan Şehitkamil Sanat Merkezi Resim Öğretmeni Kübra Yıldırım, "Haftanın 6 günü burada belli aralıklarda belli saatlerde ders vermekteyiz. Toplamda 50'ye yakın kursiyerimiz var. Kursiyerlerimize yağlı boya, sulu boya eğitimleri veriyoruz. Kursiyerlerimiz burada günün stres ve sıkıntısını atarak, mutlu bir şekilde ayrılıyorlar. Ayrıca burada hiçbir kursiyerimizden de hiçbir şekilde ücret talep edilmiyor. Tamamen ücretsiz olan kursumuza çalışan kursiyerlerimiz, yoğun bir ilgi gösteriyorlar. Hobi amaçlı gelen kursiyerlerimiz var, kendini geliştirip resim sanatını öğrenmek isteyen kursiyerlerimiz var. Güzel çalışmalar çıkıyor. Bizler de elimizden geldiği kadar kursiyerlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ben tüm sanatsever vatandaşlarımızı resim kursumuza bekliyorum" şeklinde konuştu.

"Burada zaman geçirmeyi seviyorum"

Kursun kendisi açısından güzel geçtiğini belirten Ersin Gülsever, "Kursumuza başta tereddütle geldim. Ama şu an çok mutluyum ve iyi ki gelmişim, iyi ki buradaki arkadaşları tanımışım. Kübra hocama da teşekkür ediyorum. Güzel eserler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz, yeni arkadaşlıklar ediniyoruz. Çalışmalarımızı yaptıkça da mutlu oluyoruz. Burada gerçekten hoş ve güzel vakit geçiriyorum. Hem sanat ile iç içe oluyorum hem de günün stres ve sıkıntısını üzerimden atıyorum. Kübra hocamızın da bize vermiş olduğu eğitimler mükemmel. Burada zaman geçirmeyi seviyorum. Bizlere sunulan bu imkanlardan dolayı Şehitkamil Belediyemize ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Resim yapmak konusunda kendimi ilerletebilmeyi başardım"

Resim yapmaya merakının olduğunu dile getiren Ahmet Otuk, "Resme merakım vardı. Tabii önce karakalem diye düşündüm ama yağlı boya kursunun daha eğlenceli olacağını düşündüm. O yüzden yağlı boya kursuna devam ettim. Kendimi geliştirmeye başladım. Özellikle Kübra hocamız sayesinde güzel teknikler öğrendim. Güzel bir şekilde resim yapmak konusunda kendimi ilerletebilmeyi başardım. Ben bu imkanlardan dolayı Şehitkamil Belediyemize ve bizlere yardımcı olan hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizim gibi düşünen ve resim yapmaya merakı olan arkadaşlarımıza bekliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP