Şehitkamil Belediyesi, Eypio Konseriyle 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı Kutladı

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Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Eypio konseri ile doruğa çıktı. Yıkılan Şehitkamil Belediyesi eski binasının olduğu alanda sahneye çıkan Eypio, en güzel şarkılarını Gaziantepliler için seslendirdi. Konsere katılan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, artık milli bayramların layıkıyla kutlanacağını söyledi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılında düzenlenen kutlamalar Eypio konseri ile devam etti. Yıkılan Şehitkamil Belediyesi eski binasının olduğu alanda gerçekleştirilen konser için binlerce Gaziantepli akın etti. Sevilen şarkıcı Eypio en güzel şarkıları ile Gazianteplilere unutulmaz anlar yaşattı.

"Milli bayramları kutlamayı unutmuştuk"

Sahneye çıkan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, uzun zamandan beri milli bayramların kutlanmasının unutulduğunu belirterek, "Herkes harika görünüyor. Gençler gerçekten uzun zamandan milli bayramları kutlamayı unutmuştuk. Bize bu coşkuyu yaşattığınız için buraya gelen her kardeşime teşekkür ediyorum. Bizler ay yıldızlı bayrağın altında yaşama gayesi gösteren Türk'ü, Kürt'ü, Ermeni'si ile bu vatanda birlikte yaşama iradesi gösteren Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Her birlikte daha nice bayramlara inşallah" dedi. - GAZİANTEP