Şehitkamil Belediyesi, 100 Genç ile Samsun\'a Tarihi Gezi Düzenledi

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Şehitkamil Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutlamak amacıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Gençlere hem tarih bilincini aşılamak hem de milli bayramların önemini yerinde hissettirmek amacında olan Şehitkamil Belediyesi, 100 genç ile birlikte Samsun'a tarihi bir gezi düzenledi.

Mayıs ayı başında duyurusu yapılan "100 Genç ile Samsun Çıkarması" etkinliğine büyük ilgi gösterildi. Gençlerin yoğun başvurusu üzerine, katılımcıların belirlenmesi için noter huzurunda ve canlı yayınla çekiliş yapıldı. Bu çekiliş sonucunda Samsun'a gitmeye hak kazanan 100 genç belirlendi. Kazanan gençler, 19 Mayıs 2024 Pazar günü sabah saatlerinde Samsun'a ulaştı.

Samsun'da gerçekleştirilen gezinin ilk durağı, Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı İlk Adım Anıtı oldu. Gençler, burada Atatürk'ün Samsun'a çıkışının önemini ve tarihini yerinde öğrenme fırsatı buldu. Rehberler eşliğinde gerçekleştirilen gezide gençler, tarihimizin bu önemli anını detaylarıyla dinledi.

Gezinin bir sonraki durağı ise Gazi Müzesi oldu. Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele dönemindeki eşyalarının sergilendiği mekan, ziyaretçilere o günlerin atmosferini yaşatan önemli bir müzedir. Gençler burada, Atatürk'ün kullanmış olduğu eşyaları ve dönemin fotoğraflarını inceleyerek Milli Mücadele'nin ruhunu derinden hissetti.

Gezinin diğer önemli noktalarından biri de Bandırma Gezi Müzesi'ydi. Atatürk'ün, Samsun'a çıkarken kullandığı Bandırma Vapuru'nun replikası olan müze, gençler için büyük bir ilgi odağı oldu. Burada Atatürk'ün yolculuğunun detaylarını öğrenen gençler, tarihe tanıklık eden bu gemiyi gezme fırsatı buldu.

Arkeoloji ve Etnografya Müzesi ise gezinin kültürel boyutunu zenginleştirdi. Samsun'un tarih öncesi dönemlerinden başlayarak, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan bu toprakların zengin geçmişini anlatan müze, gençlerin tarih bilgilerini pekiştirdi.

Samsun'un modern yüzünü görmek isteyen gençler, Yabancılar Çarşısı'nda alışveriş yaptı. Amazon Köyü, mitolojik hikayeleri ve eşsiz doğal güzellikleriyle gençlerin ilgisini çeken bir diğer durak oldu.

Gezinin son durağı ise Batı Parkı oldu. Burada doğayla iç içe zaman geçiren gençler hem dinlenme hem de eğlenme fırsatı buldu. Parkta yapılan etkinliklerle gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşku içinde kutladılar.

Şehitkamil Belediyesinin düzenlediği bu anlamlı gezi, gençlerin tarih bilincini artırmanın yanı sıra, milli değerlere bağlılıklarını pekiştirdi. Gençler, bu özel etkinlik sayesinde hem Samsun'u keşfetti hem de 19 Mayıs'ın anlam ve önemini yerinde yaşadı. Belediyenin bu tür etkinliklerle gençleri bilinçlendirmesi ve milli bayramları coşkuyla kutlaması, gelecek nesillerin tarihine ve kültürüne sahip çıkma bilincini güçlendirmesi açısından takdir topladı. - GAZİANTEP