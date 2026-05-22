Şehitkamil\'den bayram öncesi gönüllere dokunan "vefa hizmeti"

Şehitkamil Belediyesi tarafından yürütülen "Vefa Hizmeti" kapsamında, Kurban Bayramı öncesinde yaşlı, engelli ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların evlerinde temizlik ve sağlık hizmetleri gerçekleştirildi.

Şehitkamil Belediyesi ekipleri, vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak ve bayrama daha huzurlu bir ortamda girmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ev temizliği, kişisel bakım ve sağlık kontrollerini kapsayan hizmetler, özellikle günlük yaşamını tek başına sürdürmekte zorlanan vatandaşlara destek oluyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında ekipler, son olarak yalnız yaşayan 66 yaşındaki Meryem İlhan'ın evinde temizlik çalışması yaparak evde sağlık hizmeti sundu.

"Paylaşınca yük hafifliyor"

Şeker hastası olduğu öğrenilen ve eşinin vefatının ardından yalnız yaşamaya başlayan Meryem İlhan, "Umut başkanımızdan Allah razı olsun. Bayram öncesi ekipleri gönderdiler, evimi temizlediler. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Allah kendisinin de yolunu açık etsin, tuttuğunu altın etsin. O bizim yanımızda, biz de onun yanındayız. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Şehitkamil Belediyesi'nin yürüttüğü Vefa Hizmeti, yalnız yaşayan, yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların hayatını kolaylaştırırken, toplumdaki dayanışma kültürünü de güçlendiriyor. Belediye ekipleri, vatandaşların yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla düzenli aralıklarla destek hizmetlerini sürdürüyor. - GAZİANTEP