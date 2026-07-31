Şehitkamil Gençlik Orkestrası, Vadi Park’ta müzikseverlerle buluşuyor

Şehitkamil Belediyesi, yaz akşamlarını müzikle renklendirmeye devam ediyor. Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenecek Şehitkamil Gençlik Orkestrası Vadi Park Özel Konseri, pop ve rock müziğin sevilen eserlerini müzikseverlerle buluşturacak.

Şehitkamil Belediyesi'nin gençlerin sanatla buluşmasını teşvik etmek ve vatandaşlara keyifli yaz akşamları yaşatmak amacıyla organize ettiği etkinlikte, Şehitkamil Gençlik Orkestrası sahne alacak. Orkestra, pop ve rock müziğin hafızalara kazınan eserlerini kendine özgü yorumuyla seslendirerek katılımcılara unutulmaz bir konser deneyimi sunacak. Konser, 1 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de Vadi Park'ta düzenlenecek.

Başkan Yılmaz'dan davet

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kültür ve sanat etkinliklerinin toplumun birlik ve beraberliğini güçlendiren önemli organizasyonlar olduğuna dikkat çekerek, tüm vatandaşları konsere davet etti. Yılmaz, "Şehitkamil'de yalnızca altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla değil, sosyal ve kültürel etkinliklerle de hemşerilerimizin hayatına dokunmaya devam ediyoruz. Gençlerimizin emek vererek hazırladığı, pop ve rock müziğin sevilen eserlerini hep birlikte dinleyeceğimiz bu özel gecede tüm hemşerilerimizi Vadi Park'a bekliyoruz. Yaz akşamını müziğin ritmiyle, birlik ve beraberlik içerisinde geçirmek isteyen herkesi konserimize davet ediyorum" dedi.