Şehitkamil Sanat Akademisi\'nde eğitimler başladı

Şehitkamil Belediyesi tarafından sanata ilgi duyan her yaştan vatandaşı kapsayan Bahar Dönemi Sanat Akademisi'nde dersler başladı. Verilecek eğitimlerle hem bireysel yeteneklerin keşfedilmesine hem de profesyonel sanat yolculuğuna sağlam bir temel oluşturmayı amaçlıyor.

Şehitkamil Sanat Merkezi'nde verilen eğitimler, geniş içerikleriyle dikkat çekiyor. Müzik alanında piyano, keman, gitar, saz, tambur ve ud gibi farklı enstrümanlara yönelik dersler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Katılımcılar, temel tekniklerden başlayarak ileri seviyeye kadar ilerleyebilecekleri bir eğitim sürecine dahil oluyor. Aynı zamanda görsel sanatlar alanında da temel resim, karakalem, ebru ve yağlıboya gibi disiplinlerde kapsamlı eğitimler sunuluyor. Bu sayede kursiyerler, hem geleneksel hem de modern sanat teknikleriyle tanışma fırsatı buluyor.

Yetenek sınavları için kendini geliştirme imkanı

Akademinin en önemli hedeflerinden biri de sanat eğitimini yalnızca bir hobi olarak değil, aynı zamanda akademik bir kariyerin başlangıç noktası haline getirmek. Bu doğrultuda konservatuvar, Güzel Sanatlar Liseleri ve Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) için hazırlık eğitimleri de programda yer alıyor. Öğrenciler, bu özel eğitimlerle yetenek sınavlarına sistemli ve bilinçli bir şekilde hazırlanarak hedeflerine bir adım daha yaklaşıyor.

Çok yönlü eğitim ortamı

Öte yandan Devlet Tiyatroları Şehitkamil Sahnesi'nde düzenlenecek kurslar da oldukça zengin bir içeriğe sahip. Müzik eğitimleri kapsamında piyano, keman, gitar, bateri ve çello gibi enstrüman dersleri verilirken, sahne sanatlarına ilgi duyanlar için çocuk ve yetişkinlere yönelik drama eğitimleri sunuluyor. Ayrıca temel resim ve bale dersleriyle sanatın farklı dallarına dokunan çok yönlü bir eğitim ortamı oluşturuluyor.

Bahar Dönemi Sanat Akademisi ile birlikte Şehitkamil'de sanatın daha geniş kitlelere yayılması, yetenekli bireylerin keşfedilmesi ve kültürel hayatın daha da canlandırılması hedefleniyor. - GAZİANTEP