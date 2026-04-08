Şehitkamil Sanat Akademisi\'nde eğitimler başladı

08.04.2026 16:22  Güncelleme: 16:23
Şehitkamil Belediyesi tarafından sanata ilgi duyan her yaştan vatandaşı kapsayan Bahar Dönemi Sanat Akademisi'nde dersler başladı.

Şehitkamil Belediyesi tarafından sanata ilgi duyan her yaştan vatandaşı kapsayan Bahar Dönemi Sanat Akademisi'nde dersler başladı. Verilecek eğitimlerle hem bireysel yeteneklerin keşfedilmesine hem de profesyonel sanat yolculuğuna sağlam bir temel oluşturmayı amaçlıyor.

Şehitkamil Sanat Merkezi'nde verilen eğitimler, geniş içerikleriyle dikkat çekiyor. Müzik alanında piyano, keman, gitar, saz, tambur ve ud gibi farklı enstrümanlara yönelik dersler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Katılımcılar, temel tekniklerden başlayarak ileri seviyeye kadar ilerleyebilecekleri bir eğitim sürecine dahil oluyor. Aynı zamanda görsel sanatlar alanında da temel resim, karakalem, ebru ve yağlıboya gibi disiplinlerde kapsamlı eğitimler sunuluyor. Bu sayede kursiyerler, hem geleneksel hem de modern sanat teknikleriyle tanışma fırsatı buluyor.

Yetenek sınavları için kendini geliştirme imkanı

Akademinin en önemli hedeflerinden biri de sanat eğitimini yalnızca bir hobi olarak değil, aynı zamanda akademik bir kariyerin başlangıç noktası haline getirmek. Bu doğrultuda konservatuvar, Güzel Sanatlar Liseleri ve Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) için hazırlık eğitimleri de programda yer alıyor. Öğrenciler, bu özel eğitimlerle yetenek sınavlarına sistemli ve bilinçli bir şekilde hazırlanarak hedeflerine bir adım daha yaklaşıyor.

Çok yönlü eğitim ortamı

Öte yandan Devlet Tiyatroları Şehitkamil Sahnesi'nde düzenlenecek kurslar da oldukça zengin bir içeriğe sahip. Müzik eğitimleri kapsamında piyano, keman, gitar, bateri ve çello gibi enstrüman dersleri verilirken, sahne sanatlarına ilgi duyanlar için çocuk ve yetişkinlere yönelik drama eğitimleri sunuluyor. Ayrıca temel resim ve bale dersleriyle sanatın farklı dallarına dokunan çok yönlü bir eğitim ortamı oluşturuluyor.

Bahar Dönemi Sanat Akademisi ile birlikte Şehitkamil'de sanatın daha geniş kitlelere yayılması, yetenekli bireylerin keşfedilmesi ve kültürel hayatın daha da canlandırılması hedefleniyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Ayhan Bora Kaplan: Dijital materyallere ulaşmadan savunma yapmayacağım Ayhan Bora Kaplan: Dijital materyallere ulaşmadan savunma yapmayacağım
229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası Son sözü bu oldu 229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası! Son sözü bu oldu
Manisa FK’den play-off yolunda kritik galibiyet Manisa FK'den play-off yolunda kritik galibiyet
Uğurcan Çakır’dan Galatasaray taraftarına üçlü Uğurcan Çakır'dan Galatasaray taraftarına üçlü
“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama "İran bu gece yok olacak" diyen Trump'tan yeni açıklama
İmamoğlu’nu gözden mi çıkardı Özel’den parti grubuna damga vuran rest İmamoğlu'nu gözden mi çıkardı? Özel'den parti grubuna damga vuran rest

16:39
İsrail, Lübnan’ı vuruyor: Bölgeden gelen görüntüler dehşete düşürdü
İsrail, Lübnan'ı vuruyor: Bölgeden gelen görüntüler dehşete düşürdü
16:04
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
15:57
Konsolosluktaki çatışmayı telefonla kaydederken alaycı ifadeler kullandılar 8 kişi gözaltında
Konsolosluktaki çatışmayı telefonla kaydederken alaycı ifadeler kullandılar! 8 kişi gözaltında
14:54
Terörsüz Türkiye yasasında son durum Erdoğan ile istişare edildi, net taslak haftaya
Terörsüz Türkiye yasasında son durum! Erdoğan ile istişare edildi, net taslak haftaya
14:53
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu 10 dakikada tam 100 saldırı
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! 10 dakikada tam 100 saldırı
14:38
Trump: İran’a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
Trump: İran'a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
