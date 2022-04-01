Şehitkamil zabıtasından Ramazan denetimi - Son Dakika
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Şehitkamil zabıtasından Ramazan denetimi

01.04.2022 15:38
Şehitkamil zabıtasından Ramazan denetimi

Toplum sağlığı ve ilçe huzurunun sağlanmasında önemli bir role sahip olan Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesinde halk sağlığını tehdit edecek unsurları ortadan kaldırmak için denetimlerini sıklaştırdı.

Toplum sağlığı ve ilçe huzurunun sağlanmasında önemli bir role sahip olan Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesinde halk sağlığını tehdit edecek unsurları ortadan kaldırmak için denetimlerini sıklaştırdı.

Halkın sağlığını korumak ve işletmelerin daha hijyenik ortamlarda üretim yapmalarını sağlamak adına denetimlerini aralıksız olarak devam ettiren Şehitkamil Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe genelinde hizmet veren somun fırınları, pide fırınları, kasaplar, tatlıcılar ve lokantacılara yönelik denetim yaptı.

Mamullerin daha sağlıklı ve temiz koşullarda üretilmesi için denetim gerçekleştiren ekipler, imalathanelerin mutfaklarına, kullandıkları malzemelerin tarihlerine, çalışanların kılık-kıyafet ve kişisel temizliklerine varana kadar bir dizi denetim yaptı. Özellikle halkın en çok hizmet aldığı işletmeler üzerinde denetimlerini arttıran ekipler, işyerlerindeki gıdaların son kullanma tarihlerinin geçip geçmediğini, ürünlerin üzerinde barkod olup olmadığını kontrol etti. Ekiplerin, vatandaşların gıda ürünlerini daha sağlıklı bir şekilde tüketmeleri için yıl boyunca sürdürdükleri denetimleri, Ramazan Ayı boyunca da devam edecek.

"Denetimlerin sık sık yapılmasını istiyoruz"

Zabıta ekiplerinin denetimlerinden duyduklarını memnuniyeti dile getiren ve denetimlerin sürekli yapıldığını ifade eden işletme sahibi Ahmet Özçapan, "Şehitkamil Belediyemizin yapmış olduğu denetimleri olumlu buluyoruz. Gerek zabıta ekipleri arkadaşlarımız, gerek Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'nun hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ramazan Ayı'nın yaklaşmasıyla birlikte bu tür uygulamaların yapılması çok doğru bir davranıştır. Sonuçta insan sağlığıyla ilgili çalışmalar yapılıyor. İftarda ve sahurda kullanılacak, gıda malzemeleri, et ve ekmek ürünleri insan sağlığına ciddi şekilde zarar verebilir. Bu konuda zabıta ekipleri, titiz davranarak denetimlerini yapıyor. Bundan dolayı çok memnunuz ve bu denetimlerin sık sık yapılmasını istiyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı için bizler de temizliğe, hijyene ve kaliteye önem veriyoruz. Denetimlerin sık sık yapılması işletmeciler ve tüketiciler için daha hayırlı olacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

Şehitkamil zabıtasından Ramazan denetimi
Şehitkamil zabıtasından Ramazan denetimi
Şehitkamil zabıtasından Ramazan denetimi
Şehitkamil zabıtasından Ramazan denetimi

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Zabıta Müdürlüğü, Şehitkamil, Ramazan, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehitkamil zabıtasından Ramazan denetimi - Son Dakika


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