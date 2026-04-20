Şehitkamilli hanımların eserleri görücüye çıktı

Şehitkamil Belediyesi Hanımlar Lokali'nde eğitim alan 51 kursiyerin 8 ay süren yoğun ve özverili çalışmalarının ürünü olan 100 eser, "Kalpten Tuvale Yansımalar" sergisinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Resim sanatına ilgi duyan kadınların hem kendilerini ifade etme hem de sanatsal becerilerini geliştirme imkanı bulduğu kurs süreci, ortaya çıkan eserlerle taçlandırıldı. Farklı tekniklerin ve özgün yorumların bir araya geldiği sergide; yağlı boya, akrilik ve karakalem çalışmaları dikkat çekti. Her biri ayrı bir hikaye anlatan eserler, ziyaretçilerden tam not aldı.

22 Nisan'a kadar ziyarete açık

Devlet Tiyatroları Şehitkamil Sahnesi'nde düzenlenen serginin açılışına çok sayıda sanatseverin yanı sıra kursiyerlerin aileleri ve davetliler katıldı. Açılışta duygu dolu anlar yaşanırken, kursiyerler emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadı. Uzun süren eğitim sürecinde hem teknik bilgi hem de sanatsal bakış açısı kazanan kursiyerler, eserlerini sergilemenin gururunu yaşadı. Şehitkamil Belediyesi tarafından hayata geçirilen Hanımlar Lokali kursları, kadınların sosyal hayata katılımını artırırken aynı zamanda yeteneklerini keşfetmelerine de imkan sağlıyor. Sanatla iç içe bir ortam sunan bu kurslar sayesinde birçok kadın, günlük hayatın stresinden uzaklaşarak üretmenin ve paylaşmanın keyfini yaşıyor.

"Kalpten Tuvale Yansımalar" sergisi, 22 Nisan tarihine kadar Devlet Tiyatroları Şehitkamil Sahnesi'nde ziyaret edilebilecek. Sanatseverler, kursiyerlerin duygularını tuvale yansıttığı birbirinden özel eserleri yakından görme fırsatı bulacak. - GAZİANTEP