Şehitkamilli hanımların eserleri görücüye çıktı

20.04.2026 16:06  Güncelleme: 16:07
Şehitkamil Belediyesi Hanımlar Lokali'nde eğitim alan 51 kursiyerin 8 ay süren yoğun ve özverili çalışmalarının ürünü olan 100 eser, "Kalpten Tuvale Yansımalar" sergisinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Resim sanatına ilgi duyan kadınların hem kendilerini ifade etme hem de sanatsal becerilerini geliştirme imkanı bulduğu kurs süreci, ortaya çıkan eserlerle taçlandırıldı. Farklı tekniklerin ve özgün yorumların bir araya geldiği sergide; yağlı boya, akrilik ve karakalem çalışmaları dikkat çekti. Her biri ayrı bir hikaye anlatan eserler, ziyaretçilerden tam not aldı.

22 Nisan'a kadar ziyarete açık

Devlet Tiyatroları Şehitkamil Sahnesi'nde düzenlenen serginin açılışına çok sayıda sanatseverin yanı sıra kursiyerlerin aileleri ve davetliler katıldı. Açılışta duygu dolu anlar yaşanırken, kursiyerler emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadı. Uzun süren eğitim sürecinde hem teknik bilgi hem de sanatsal bakış açısı kazanan kursiyerler, eserlerini sergilemenin gururunu yaşadı. Şehitkamil Belediyesi tarafından hayata geçirilen Hanımlar Lokali kursları, kadınların sosyal hayata katılımını artırırken aynı zamanda yeteneklerini keşfetmelerine de imkan sağlıyor. Sanatla iç içe bir ortam sunan bu kurslar sayesinde birçok kadın, günlük hayatın stresinden uzaklaşarak üretmenin ve paylaşmanın keyfini yaşıyor.

"Kalpten Tuvale Yansımalar" sergisi, 22 Nisan tarihine kadar Devlet Tiyatroları Şehitkamil Sahnesi'nde ziyaret edilebilecek. Sanatseverler, kursiyerlerin duygularını tuvale yansıttığı birbirinden özel eserleri yakından görme fırsatı bulacak. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran’dan korkutan paylaşım Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran'dan korkutan paylaşım
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruması Şükrü Eroğlu’nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi
Bitlis’te beton mikseri dereye yuvarlandı: Kayıp şoför için seferberlik başlatıldı Bitlis’te beton mikseri dereye yuvarlandı: Kayıp şoför için seferberlik başlatıldı
Beşiktaş, Samsun’da 5 dakikada darmadağın oldu Beşiktaş, Samsun'da 5 dakikada darmadağın oldu
Merseyside derbisinde son sözü 9010’da Van Dijk söyledi Merseyside derbisinde son sözü 90+10'da Van Dijk söyledi
Mustafa Varank’tan şampiyonluk pozu Mustafa Varank'tan şampiyonluk pozu

15:19
Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu
Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu
14:49
Netanyahu’dan tepki çeken görüntü için ilk yorum: Öğrenince şoke oldum
Netanyahu'dan tepki çeken görüntü için ilk yorum: Öğrenince şoke oldum
14:44
Gözaltındaki eski vali, Gülistan aranırken bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış
Gözaltındaki eski vali, Gülistan aranırken bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış
14:30
TBMM’de 23 Nisan özel oturumu Kurtulmuş’un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler
14:09
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
13:57
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti İsmi sessiz sedasız kaldırıldı
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti! İsmi sessiz sedasız kaldırıldı
