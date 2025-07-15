Şehitler dualarla anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Bağçeşme Şehitliği'nde anma programı düzenlendi.

Hain darbe girişiminin 9. yıl dönümü kapsamında Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesince organize edilen programda, şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim okundu.

Vali İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Deniz Eğitim ve Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Bozkurt, siyasi partilerin il başkanları, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı. - KOCAELİ