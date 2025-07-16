Bayburt'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle il genelindeki tüm camilerde şehitler anısına Kur'an-ı Kerim tilaveti ve hatim duası programları düzenlendi.
Programların merkezi olan Tarihi Ulu Camii'nde, şehitler dualarla anıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan hatim duasının ardından tüm şehitler için dualar edilerek, eller semaya açıldı.
Anma programının sonunda, Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından cami çıkışında vatandaşlara helva ikram edildi. - BAYBURT
Son Dakika › Yerel › Şehitler için Bayburt ulu Cami'de Kur'an tilaveti ve hatim duası yapıldı - Son Dakika
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