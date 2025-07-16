Şehitler için Bayburt ulu Cami\'de Kur\'an tilaveti ve hatim duası yapıldı

Bayburt'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle il genelindeki tüm camilerde şehitler anısına Kur'an-ı Kerim tilaveti ve hatim duası programları düzenlendi.

Programların merkezi olan Tarihi Ulu Camii'nde, şehitler dualarla anıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan hatim duasının ardından tüm şehitler için dualar edilerek, eller semaya açıldı.

Anma programının sonunda, Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından cami çıkışında vatandaşlara helva ikram edildi. - BAYBURT