Düzce'de MEBİS'e 'Şehitlerimiz' Sekmesi Eklendi - Son Dakika
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Düzce'de MEBİS'e 'Şehitlerimiz' Sekmesi Eklendi

Düzce\'de MEBİS\'e \'Şehitlerimiz\' Sekmesi Eklendi
25.06.2026 14:38  Güncelleme: 14:39
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Düzce Belediyesi, 7'den 70'e şehrin tüm paydaşlarının hayatlarını kolaylaştırıcı hizmetler üreterek sosyal belediyeciliğin her kesim tarafından eşit şekilde yararlanabilmesini sağlama noktasında hareket ediyor.

Düzce Belediyesi, 7'den 70'e şehrin tüm paydaşlarının hayatlarını kolaylaştırıcı hizmetler üreterek sosyal belediyeciliğin her kesim tarafından eşit şekilde yararlanabilmesini sağlama noktasında hareket ediyor. Bu doğrultuda 2023 yılında vatandaşların hizmetine açılan ve daha hızlı, doğru ve kolay hizmet sunmak amacıyla güncellenen Mezarlık Bilgi Sistemi'ne (MEBİS) 'Şehitlerimiz' sekmesi eklendi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün 2019 yılında göreve gelmesiyle birlikte birçok birimde yaptığı vizyoner değişimlere ayak uyduran Mezarlıklar Müdürlüğü, günün şartlarına göre teknolojik yeniliklerle vatandaşlara kolaylık sağlayan hizmetler üretmeyi sürdürüyor.

2022 yılının başında mebis.duzce.bel.tr adı altında kullanıma sunulan 2025 yılında yapılan iyileştirmelerle birlikte vatandaşların, hayatını kaybeden yakınlarının mezar bilgilerine bilgisayar, Android ve iOS cihazlar üzerinden kolayca ulaşabilmelerine katkı sağlayan müdürlük, sistem üzerinden adı-soyadı ile kabir sorgulama, mezar konum bilgisi, mezarlık haritası, defin işlemleri, mezarlık adabı gibi birçok bilgiye de erişmelerini sağladı.

Belediye sınırları içerisindeki tüm mezarlıkların ve mezar yerlerinin dolu-boş durumunun ayrıntılı şekilde görüntülenebildiği MEBİS ile güncel vefatlara ulaşılabilirken, geçmişe dönük cenaze bilgilerinin sorgulanabilmesine de imkan sunuyor.

Mezarlıklar Müdürlüğü çatısı altında hizmetlerini sürdüren MEBİS'te yapılan son güncelleme ile şehit ailelerinin onurlandırılması ve toplumda şehitlik bilincinin korunması hedefiyle "Şehitlerimiz" bölümü de yer aldı.

Vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizin isimlerini yaşatmak ve aziz hatırlarını gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırlanan "Şehitlerimiz" bölümünde, kahramanların isimleri, biyografileri ve hatıraları dijital ortamda bir araya getirildi.

Vefa borcu, MEBİS'te yaşatılıyor

Yapılan yenilikle ilgili değerlendirmelerde bulunan Düzce Belediyesi Mezarlıklar Müdürü Eyüp Yurdakul, "Şehitlerimiz, milletimizin ortak hafızası ve gurur kaynağıdır. MEBİS sistemimize eklediğimiz bu bölümle, vatandaşlarımızın kahramanlarımızı diledikleri her an ziyaret edebilmelerine, onların hikayelerini okuyabilmelerine ve aziz hatıralarını dijital dünyada sonsuza dek yaşatabilmelerine imkan tanıyoruz. Bu, bizim onlara olan vefa borcumuzun küçük bir nişanesidir" ifadesini kullandı.

Müdürlük tarafından altyapısı hazırlanan "Şehitlerimiz" sayfasını incelemek isteyen vatandaşlar, mebis.duzce.bel.tr adresine girerek; şehitlerimizin bilgilerine kolaylıkla erişerek, kabirlerin konumlarına ulaşabilecekler. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de MEBİS'e 'Şehitlerimiz' Sekmesi Eklendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de MEBİS'e 'Şehitlerimiz' Sekmesi Eklendi - Son Dakika
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