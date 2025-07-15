Şehitlerin emaneti sancak, dualarla Vali Koç\'a teslim edildi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Ağrı'da düzenlenen "15 Temmuz Sancak Koşusu", vatandaşların yoğun ilgisi ve coşkulu katılımıyla gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen koşu, Eski Eğitim Fakültesi önünden başlayarak Millet Bahçesi'nde sona erdi. Bu yıl altıncısı düzenlenen organizasyona 25 sporcu katıldı. Sporcular, elden ele taşıdıkları Türk Bayrağı ile milletin birlik ve beraberlik mesajını tüm kente taşıdı.

Koşu güzergahı boyunca vatandaşlar sporcuları alkışlarla desteklerken, etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğin sonunda sancağı taşıyan milli sporcu Fatma Demir Karasu, Şanlı Türk Sancağını Ağrı Valisi Mustafa Koç'a teslim etti. Vali Koç, sancağı öperek teslim alırken, sporcuları tek tek tebrik ederek katılım belgelerini takdim etti.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen Sancak Koşusu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından şehitlerin aziz hatırasını yaşatmak ve 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere aktarmak amacıyla her yıl düzenleniyor.

Etkinliğin, milletin bağımsızlık ve demokrasi mücadelesini canlı tutmak, milli birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. - AĞRI