Şehitlerin emanetleri bu müzede sergilenecek

Kastamonu'da şehitlerin en kıymetli eşyaları ile kıyafetleri, kurulan müzede sergilenecek.

Kastamonu'da Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şubesi bünyesinde oluşturulan Kastamonu Şehitler Müzesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünde yapıldı. Müzenin açılışı, Kastamonu Valisi Meftun Dallı tarafından yapıldı. Açılış öncesinde Kuzeykent Ulu Camii İmam Hatibi Kamil Sezer tarafından Kur'an-ı Kerim tilavet edildi. İl Müftüsü Bekir Derin yaptığı duanın ardından müzenin açılışı gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şubesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şubesi ile gazi ve şehit ailelerinin destekleriyle kurulan müzenin açılış töreninde konuşan Vali Meftun Dallı, "Bugün burada, milletimizin bağımsızlığı ve istiklali uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin hatırasını yaşatacak çok anlamlı bir mekanın, Kastamonu Şehitler Müzesi'nin resmi açılışını yapmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu anlamlı açılışı, milletimizin hafızasında müstesna bir yere sahip olan 18 Mart Şehitleri Anma Günü vesilesiyle gerçekleştiriyor olmamız, bu programın manevi anlamını daha da güçlendirmektedir. Millet olarak en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimiz, vatan sevgimiz ve şehitlerimize olan vefamızdır. Aziz şehitlerimizin emaneti olan bu vatanı yaşatmak, onların hatıralarını gelecek nesillere aktarmak bizlerin en önemli sorumluluklarındandır. İşte bu müze milletimizin vatan uğruna ödediği büyük bedellerin, kahramanlık ve fedakarlık destanının gelecek nesillere aktarılacağı bir vefa mekanıdır. Burayı ziyaret eden her bir evladımız, bu toprakların hangi bedeller ödenerek vatan olduğunu ve vatan kaldığını daha iyi idrak edecektir" dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube Başkanı Dursun Kan ise, "Burası bütün okullarımıza ve halkımıza açık bir yerdir. Biz imkanlarımız ölçüsünde bu müzeyi kazandırdık, Allah güle güle kullanmayı nasip etsin hepimize. Müzemizde tüm şehitlerimizin elbiseleri, üzerlerinden çıkan eşyaları, paraları gibi emanetleri, burada bize emanet edildi. Biz de bu emanetlere buradan sahip çıkacağız inşallah" diye konuştu.

2020 yılında şehit olan Furkan Erbil'in eşi Kübra Erbil de, "Müzemizin şekillenmesinde emekleri geçen Şehit Burak Kapucuoğlu'nun babası Metin Kapucuoğlu ile annesi Sevil Kapucuoğlu'na, Muharip, Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Dursun Kan'a, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan'a, Valimiz Meftun Dallı'ya, İl Özel İdaresine müzemizin şekillenmesinde emek verdikleri için teşekkür ediyoruz. Kastamonu'da 156 tane şehidimiz var. Fakat resmi ve kıyafetleri bulunan 35 şehidimiz var. Kabinlerin içerisinde bulunan kıyafetlerin toplam sayısı bu şekildedir" şeklinde konuştu.

Açılış törenine Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, Belediye Başkan Vekili Hasan Fehmi Taş, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Tamer Taş, askeri erkan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan, şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları ile çok sayıda davetli katıldı. - KASTAMONU