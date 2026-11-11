Şehitlerin hatırasına fidanlar toprakla buluştu - Son Dakika
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Şehitlerin hatırasına fidanlar toprakla buluştu

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Şehitlerin hatırasına fidanlar toprakla buluştu
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11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Bandırma 6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen fidan dikim etkinliğine katılım sağlandı.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen fidan dikim etkinliğine katılım sağlandı. Etkinlik kapsamında dikilen fidanlarla daha yeşil ve yaşanabilir bir çevre oluşturulmasına katkı sunulması hedeflendi.

Etkinlikte yapılan değerlendirmede, toprakla buluşturulan her fidanın gelecek nesillere bırakılacak kıymetli bir miras olduğu vurgulandı. Fidanların büyüyerek kök salmasının, vatan uğruna can veren aziz şehitlerin hatırasına duyulan vefanın da bir göstergesi olduğu ifade edildi.

Doğaya sahip çıkmanın yalnızca bugünün değil, gelecek nesillere karşı da önemli bir sorumluluk olduğuna dikkat çekilerek, daha yeşil bir çevre oluşturmanın toplumun ortak görevi olduğu belirtildi.

Etkinliğin gerçekleştirilmesine ev sahipliği yapan 6'ncı Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Orhun Atasever'e, emeği geçen askeri personele ve katkı sunan herkese teşekkür edildi.

Etkinlik, "Geleceğe nefes, geçmişimize vefa olsun" mesajıyla anlam kazandı.

Kaynak: İHA
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