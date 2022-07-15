Şehitlerin isimleri çınar ağacında yaşayacak - Son Dakika
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Şehitlerin isimleri çınar ağacında yaşayacak

15.07.2022 00:57
Şehitlerin isimleri çınar ağacında yaşayacak

Kahramankazan Belediyesi'nce, FETÖ'nün hain darbe girişiminin engellenmesinin 6. yıl dönümü dolayısıyla dikilen çınar ağacı, 15 Temmuz'da şehit olan kahramanların isimlerinin yazılı olduğu künyelerle donatıldı.

Kahramankazan Belediyesi'nce, FETÖ'nün hain darbe girişiminin engellenmesinin 6. yıl dönümü dolayısıyla dikilen çınar ağacı, 15 Temmuz'da şehit olan kahramanların isimlerinin yazılı olduğu künyelerle donatıldı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve şehit aileleri künyeleri ağaca birlikte astı.

Kahramankazan Belediyesi'nce, hain darbe girişiminin engellenmesinin 6'ıncı yıl dönümünde gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Belediye, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile kaymakamlık iş birliğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi. Kahramankazan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kaymakam Abdullah Selim Parlar, müzeler genel müdürlüğü yetkilileri ile şehit aileleri ve gaziler katıldı. Programda şehitler için Kuran-ı Kerim okunup, dualar edildi. Gerçekleştirilen sinevizyon gösterimi sırasında salonda duygu dolu anlar yaşanırken, bazı şehit aileleri ve gazilerin gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.

Çınar ağacı künyelerle donatıldı

Programın ardından müzenin bahçesine, üzerinde 15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesi sırasında şehit düşen kahramanların isimlerinin yazdığı künyelerin asılı olduğu çınar ağacı dikildi. Dikilen çınar ağacına daha sonra ise Başkan Oğuz ve şehit aileleri, darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'nde şehit düşenlerin isimlerinin yazılı olduğu künyeleri astı. Başkan Oğuz ve şehit aileleri daha sonra çınar ağacı önünde günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Onları kalbimize gömdük

Başkan Oğuz, şehitlere rahmet ve minnet, gazilere ise hayırlı ömürler dileyerek, Kahramankazan'da ve tüm Türkiye'de 15 Temmuz gecesi tarihe altın harflerle geçen bir destanın yazıldığını söyledi. Oğuz, "Bugün bu topraklarda hür ve bağımsız şekilde yaşayabiliyorsak bunu şehitlerimize borçluyuz. Kahramanlarımızı toprağa değil, kalbimize gömdük. Bu çınar ağacına da şehitlerimizin isimlerinin yazılı olduğu künyelerini ailelerimizle birlikte astık. Tüm şehitlerimizden Allah razı olsun, onların geride kalanları bizlerin de ailesidir. Onlar için ne yapsak az" diye konuştu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehitlerin isimleri çınar ağacında yaşayacak - Son Dakika

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