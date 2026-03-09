Şehitlikler 18 Mart'a hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şehitlikler 18 Mart'a hazırlanıyor

Şehitlikler 18 Mart\'a hazırlanıyor
09.03.2026 12:00  Güncelleme: 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" kapsamında şehitliklerde onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Kocaeli'de "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" kapsamında şehitliklerde onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" dolayısıyla şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmak amacıyla İzmit Bağçeşme Namazgah ve Asri Mezarlık Şehitliği'nde kapsamlı bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor. 18 Mart öncesinde yürütülen çalışmalar kapsamında mezar taşları, bordürler ve çevre duvarlarında boya yenileme işlemleri yapıldı. Zamanla yıpranan ve deformasyona uğrayan alanlarda gerekli tadilatlar yapılarak şehitliğin daha düzenli, temiz ve bakımlı görünüme kavuşması sağlandı. Çalışmalar yalnızca boya ve onarımla sınırlı kalmadı. Ekipler tarafından yabani ot temizliği, zemin düzenlemesi ve genel temizlik çalışmaları da eş zamanlı olarak yürütülüyor. Peyzaj düzenlemeleriyle birlikte şehitlik alanının hem estetik hem de manevi açıdan daha huzurlu bir atmosfere kavuşması hedefleniyor. Ayrıca yıpranan ve solan bayraklar kaldırılarak yerlerine yenileri asılıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehitlikler 18 Mart'a hazırlanıyor - Son Dakika

İran savaşı ABD’ye pahalıya patladı Rakam her saniye katlanarak artıyor İran savaşı ABD'ye pahalıya patladı! Rakam her saniye katlanarak artıyor
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Gol de yemiyorlar, puan da kaybetmiyorlar Rizespor’dan üst üste 3. galibiyet Gol de yemiyorlar, puan da kaybetmiyorlar! Rizespor'dan üst üste 3. galibiyet
Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı
Fatih Karagümrük’ü de yenemedi Burak Yılmaz için çanlar çalıyor Fatih Karagümrük'ü de yenemedi! Burak Yılmaz için çanlar çalıyor
Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti

11:36
İmamoğlu’nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
11:20
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
11:07
Trump’ı yalanlayan görüntü İşte ABD’nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
Trump'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
11:06
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
11:02
İran’ın yeni liderine Çin’den ilk yorum Resti çektiler
İran'ın yeni liderine Çin'den ilk yorum! Resti çektiler
10:25
Orta Doğu’da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı
Orta Doğu'da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 12:02:34. #7.13#
SON DAKİKA: Şehitlikler 18 Mart'a hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.