Şehitlikte buruk Anneler Günü

Kayseri'de Anneler Günü'nde şehit oğlu Nuh Kürşat Temizyürek'in kabrini ziyaret eden Ayşe Temizyürek, "Patlamalı saldırıda kaybettim, tam da doğum gününde. Her zaman arardı Anneler Günü'nde, bazen sürpriz yapar kapıyı çalardı. Açardım ki Kürşat'ım, 'Anneler Günü'n kutlu olsun' derdi. Şimdi bekliyorum ama artık gelmiyor" dedi.

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla Kartal Hava Şehitliği'nde program düzenlendi. Programa Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ve şehit aileleri katıldı. Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutladı. Burada annelere seslenen Vali Çiçek, "Belki evlatlarınızın yerini tutamayız ama buradaki polisimiz, askerimiz, jandarmamız her biri sizin evladınız. Sizi başımızda taşısak hakkınızı helal ettiremeyiz. Evlatlarınız olarak Anneler Gününüz kutlu olsun" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ise, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehitlerimizi ziyaret vesilesiyle annelerimiz de burada olduğu için annelerimizin de ellerinden öpüyor, günlerini tebrik ediyoruz. Vatanı bize vatan olarak kılan şehitlerimizin anneleri bizim canımız. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu bozmak isteyenler fırsat vermesin" diye konuştu.

Yeni nişanlandı, doğum gününde şehit oldu

28 Temmuz 2016 tarihinde Siirt'te askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin tuzakladıkları patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Nuh Kürşat Temizyürek'in annesi Ayşe Temizyürek de oğlunun kabrine gelerek dua etti. Oğlunun doğum gününde şehit haberi geldiğini ifade eden anne Temizyürek, "Buruk bir Anneler Günü. Oğlum nişanlıydı, düğünü olacaktı. Patlamalı saldırıda kaybettim, tam da doğum gününde. Her zaman arardı Anneler Günü'nde, bazen sürpriz yapar kapıyı çalardı. Açardım ki Kürşat'ım, 'Anneler Günü'n kutlu olsun' derdi. Şimdi bekliyorum ama artık gelmiyor" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ